Кэшбэк за ОСАГО

На рынке появились выгодные программы кэшбэка за ОСАГО. Собрали лучшие предложения страховых компаний 2025 года.

Дополнительно: Компания также предлагает быстрое онлайн-оформление без визита в офис, и полис сразу приходит на email.

Условия: Размер кэшбэка зависит от типа подключенной подписки: 5% возвращают владельцам карт с подпиской Pro, а 10% — с подпиской Premium. Оплата полиса должна быть произведена такой картой 3.

Важно: Вернуть можно до 50% стоимости полиса, но не деньгами, а бонусами «Апельсинками», которые в дальнейшем можно конвертировать в реальные деньги.

Условия: Необходимо купить полис ОСАГО именно у «АльфаСтрахования» и дождаться начала его действия. После этого в личном кабинете «Апельсин» автоматически становится доступна опция оформления кэшбэка 7.

Важно: Возврат средств происходит в валюте «Ингорубли», которую через мобильное приложение банка можно конвертировать в рубли по курсу 1 Ингорубль = 0,7 рубля.

Условия: Максимальный кэшбэк в 5% предусмотрен для клиентов, которые оплатили полис ОСАГО «Инго-Картой» с активированной платной подпиской «Инго Плюс». Без подписки возвращается 2,5% 7.

Кроме кэшбэка, есть и другие способы снизить стоимость полиса:

Аккуратная езда (КБМ): За 10 лет безаварийного вождения можно получить скидку до 50%. Каждый год без ДТП дает скидку 5%.

Сезонное страхование: Если вы пользуетесь машиной только в определенное время года, выгоднее оформить полис на несколько месяцев. Экономия может составить 30-50%.

Ограничение водителей: Если в полис вписаны несколько водителей, цена рассчитывается по коэффициенту самого «дорогого». Иногда выгоднее сделать полис без ограничений, но это не всегда выгодно.

Мощность автомобиля: Чем мощнее двигатель, тем выше стоимость страховки. Важно учитывать этот коэффициент.