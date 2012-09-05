Войти / Зарегистрироваться
Кэшбэк за ОСАГО - актуальные программы с на рынке страхования




Кэшбэк за ОСАГО - актуальные программы с на рынке страхования
28 Августа 2025

Кэшбэк за ОСАГО

На рынке появились выгодные программы кэшбэка за ОСАГО. Собрали лучшие предложения страховых компаний 2025 года.

Топ-предложения по кэшбэку за ОСАГО

1. Т-Страхование

  • Условия: Размер кэшбэка зависит от типа подключенной подписки: 5% возвращают владельцам карт с подпиской Pro, а 10% — с подпиской Premium. Оплата полиса должна быть произведена такой картой 3.

  • Дополнительно: Компания также предлагает быстрое онлайн-оформление без визита в офис, и полис сразу приходит на email.

2. АльфаСтрахование

  • Условия: Необходимо купить полис ОСАГО именно у «АльфаСтрахования» и дождаться начала его действия. После этого в личном кабинете «Апельсин» автоматически становится доступна опция оформления кэшбэка 7.

  • Важно: Вернуть можно до 50% стоимости полиса, но не деньгами, а бонусами «Апельсинками», которые в дальнейшем можно конвертировать в реальные деньги.

3. Ингосстрах

  • Условия: Максимальный кэшбэк в 5% предусмотрен для клиентов, которые оплатили полис ОСАГО «Инго-Картой» с активированной платной подпиской «Инго Плюс». Без подписки возвращается 2,5% 7.

  • Важно: Возврат средств происходит в валюте «Ингорубли», которую через мобильное приложение банка можно конвертировать в рубли по курсу 1 Ингорубль = 0,7 рубля.

Другие способы сэкономить на ОСАГО

Кроме кэшбэка, есть и другие способы снизить стоимость полиса:

  • Аккуратная езда (КБМ): За 10 лет безаварийного вождения можно получить скидку до 50%. Каждый год без ДТП дает скидку 5%.

  • Сезонное страхование: Если вы пользуетесь машиной только в определенное время года, выгоднее оформить полис на несколько месяцев. Экономия может составить 30-50%.

  • Ограничение водителей: Если в полис вписаны несколько водителей, цена рассчитывается по коэффициенту самого «дорогого». Иногда выгоднее сделать полис без ограничений, но это не всегда выгодно.

  • Мощность автомобиля: Чем мощнее двигатель, тем выше стоимость страховки. Важно учитывать этот коэффициент.

  • Использование агрегаторов: Сервисы-сравнители, такие как «Polis.Online» или «Финусулги», помогают найти самые выгодные предложения. Экономия может достигать 5 500 рублей.

Важные мелочи

  1. Проверяйте актуальность: Условия акций могут меняться. Перед покупкой полиса обязательно уточняйте детали на официальных сайтах или по телефону.

  2. Внимательно читайте условия: Обратите внимание на форму возврата денег (бонусы, баллы, наличные), срок их действия и то, как их можно потратить.

  3. Сравнивайте цены: Кэшбэк — это приятный бонус, но базовая стоимость полиса тоже важна. Подсчитайте итоговую выгоду с учетом всех скидок.


