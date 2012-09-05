Керамика – неизменный атрибут наших кухонь, санузла, непроизводственных помещений, аптек и больниц, бассейнов и магазинов. Такой плиткой мы пользуемся довольно давно. Все дело в том, что данный материал обладает многими полезными качествами. Он огнеупорен, термостоек, обладает гидроизоляционным качеством.

Выбрать такую плитку для ванной или кухни – означает купить экологически безопасную, отвечающую всем гигиеническим нормам продукцию. Керамика отличается длительным сроком эксплуатации, не подвержена воздействию ультрафиолета, универсальна в применении. Ее легко отмыть практически от любых загрязнений.

На данный момент модельный ряд кафеля поражает воображение. Дизайн настолько разнообразен, что сегодня плитка - уже настоящее произведение искусства. Ее можно подобрать под любой интерьер, выбрав изделие нужной текстуры, цвета и размера.

Раньше у человека не было возможности купить любую керамику, какую ему захочется. Теперь это не проблема. Видов плитки сейчас великое множество. Правда, здесь возникает некоторое затруднение. Из-за широты модельного ряда, множества подвидов кафеля легко растеряться и прийти в замешательство. Поэтому перед посещением магазина стройматериалов постарайтесь представить следующее. Как должно выглядеть ваше покрытие? Какого оно будет цвета? Будет ли отделка рифленой, с выступами или гладкой? Хотите ли вы однотонную продукцию, в ярких тонах или сдержанных?

Если ваша облицовка будет иметь рисунок, подумайте приблизительно, каким он должен быть? Будет ли это геометрический узор? А может, вам нужна целая картина, составленная из плиток кафеля? Ну и, конечно, изображения на изделиях из керамики должны соответствовать месту, где они будут находиться. Для ванной комнаты подойдут морские узоры с изображением ракушек, обитателей рек и океанов и т.д. Рисунок для кухни – соответственно, овощи, фрукты, цветы, растительный орнамент. Конечно, геометрическая абстракция одинаково подойдет как для кухни, так и для санузла. Если не можете определиться, выбирайте нейтральный рисунок поверхности, который будет подходить ко всем видам мебели и не внесет диссонанса в окружающую обстановку.



Учитывайте калибр плитки при покупке. Он должен быть одинаковым на всех коробках до единой. Иначе вы рискуете испортить себе весь ремонт. Плитка разного калибра не сочетается между собой. Если вы в процессе укладки обнаружите, что изделия отличаются размерами, уже сложно будет все исправить. Поэтому заглядывайте в каждую упаковку с товаром, чтобы убедиться, что все в порядке. Внимательно читайте маркировку на коробках с продукцией и учитывайте то, что различные виды кафеля имеют разное назначение. Материал, предназначенный для пола, будет большей толщины и твердости, чем изделие для стен. Облицовка фасада осуществляется также специальным видом плит. Уточняйте детали у менеджеров перед покупкой.



Если вы посетите интернет-магазин керамической плитки, то вас детально проконсультируют по поводу правильного выбора кафеля. Компания располагает широким ассортиментом. Здесь представлены новинки лучших образцов продукции надежных производителей. Вы выберете все, что вам нужно. Правда, принять окончательное решение будет непросто. Ведь количество представленных изделий велико, каждый вариант обладает высоким качеством и неповторимым декором. Поэтому трудно будет остановиться на каком-то одном стиле. Выбирайте плитку правильно и наслаждайтесь отличным внешним видом вашего обновленного жилья.



