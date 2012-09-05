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Керама Марацци
14 Июля 2021

Современный рынок отделочных материалов отличается разнообразием и богатым ассортиментом товаров. Однако подобрать качественную отделочную плитку среди такого ассортимента - задача крайне сложная. Многие продавцы предлагают небрендированный товар, обладающий неудовлетворительными эксплуатационными свойствами и низким качеством. Покупая подобные отделочные материалы вы рискуете потерять деньги, так как они портятся уже на этапе монтажа, не говоря уже о дальнейшей эксплуатации. Придется покупать их заново, а траты удваивать. Такого удара не выдержит даже семейный бюджет наших зажиточных граждан. Поэтому изначально лучше заказывать высокопрочные, долговечные и качественные стройматериалы.

Одним из ведущих отечественных производителей, предлагающих такие товары является Kerama Marazzi, имеющий разветвленную сеть представительств не только в нашей стране, но и в зарубежных государствах. Компания была образована в 1988 г. Сегодня она выпускает большой ассортимент товаров, в том числе - керамогранит, керамическую плитку, декоративные элементы, мозаику, ванную мебель, смесители, сантехнические приборы и даже обои. Каждая коллекция данного бренда отличается своим стилистическим исполнением, непревзойденным качеством и широким ценовым диапазоном. Компания имеет свои торговые представительства в разных городах страны.

Керама Марацци в Иркутске предлагает заинтересованным покупателям яркую новинку текущего года - капсульную коллекцию под названием Brick Plus. Она объединяет десятки серий, благодаря которым дизайнеры интерьера могут смело экспериментировать с фактурой кирпичной раскладки, используя для этого различные варианты дизайнерского оформления от этники до моноколоров. Заказать такой товар можно через онлайн-магазин Керамика-на-Дом. Здесь вы найдете свыше 10 тыс. наименований проверенной, современной и стильной керамической плитки не только европейских, но и отечественных производителей.

Продавец напрямую сотрудничает с заводами-производителями, в том числе и с Керама Марации, отказываясь от услуг посредников, искусственно раздувающих цены. Это является гарантом защиты от подделок и доступных цен для клиентуры онлайн-магазина. Керамика-на-Дом имеет салоны не только в Иркутске, но также в Улан-Удэ и Ангарске. Любой заказчик может рассчитывать на разработку индивидуального дизайн-проекта с использованием 3Д-графики при выборе интересующей продукции. Керама Марацци в онлайн-магазине представлен отдельной категорией, в которой собраны разные коллекции этого отечественного бренда. Выбрать их вы сможете в соответствии со своими предпочтениями и вкусами. А цены на каждую из товарных позиций вас приятно удивят.

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