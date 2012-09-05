Казино Вулкан ВИП - только оригинальный софт



Вулкан ВИП – это популярный клуб, который предлагает клиентам разнообразный ассортимент развлечений, честные условия игры и привлекательную программу лояльности. Пользователи могут играть в автоматы на сайте vulcan-vip1.top на деньги или бесплатно. Большая часть разработок представлена в демонстрационном режиме, где пользователи могут разобраться с управлением и оценить отдачу, не рискуя своими финансами.

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Особенности слотов в казино Вулкан ВИП

На сайте представлено несколько сотен игровых аппаратов, которые отличаются между собой сюжетами и оформлением. Самыми популярными тематиками являются приключения, фэнтези, фрукты, Египет, животные. Администрация максимально упростила поиск игр, любимые автоматы Вулкан ВИП можно найти по популярности, новизне, производителю и категориям. Большинство разработок имеют внутренние бонусы, которые помогают значительно увеличивать размеры вознаграждений:

Дикое обозначение – заменяет собой недостающие картинки в потенциально выигрышных комбинациях, некоторые знаки разрастаются на всю активную линию;

Скаттер – дает пользователям определенное количество бесплатных вращений, но для этого должен выпасть на экране в количестве 3-5 штук за один раунд;

Бонусный раунд – представляет собой отдельную игру с простыми заданиями, выполнив которые клиенту даются большие множители на сумму приза;

Риск-игра – раунд, в котором пользователь может удвоить вознаграждение. Обычно нужно угадать цвет перевернутой карты или вытащить карту старше, чем у системы. Шансы гемблера составляют 50/50.

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Лотереи и турниры

Клуб регулярно проводит турниры и лотереи с призовым фондом от нескольких десятков до миллионов рублей. Пользователям нужно просто вращать барабаны автоматов, совершая ставки на определенные суммы. В правилах к предложению написано, какие слоты можно использовать, чаще всего это популярные разработки с хорошей отдачей. Победителей всегда несколько – от 10 до 100 человек, они делят между собой все деньги.

На странице турнира или лотереи присутствует рейтинговая таблица, в которую попадают самые активные игроки казино Вулкан ВИП. Там же ведется отсчет до конца акции. За ставки на указанную в правилах сумму или выше начисляются турнирные очки. Победителями станут те пользователи, которые смогут набрать за определенный срок наибольшее количество баллов.



