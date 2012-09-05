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Появление казино Вулкан Россия датируется 2016-ым годом, что весьма недавно, однако несмотря на такой маленький срок, успело покорить сердца много любителей гемблинга и бренда Вулкан. В онлайне казино осуществляет свою деятельность по лицензии Атильских островов и Нидерландов. Главный офис находится на Кипре.

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Преимущества Вулкан Россия:

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В казино есть программа лояльности, поэтому клиент, при каждом внесении средств будет получать 1 бонусный балл, а также за другие действия. При накоплении большого количества очков, появится возможность обменять их на настоящие деньги. Помимо этого баллы приносят выгодные релоуд-бонусы, количество которых будет зависеть от статуса клиента. Статус можно поднять количеством заработанных баллов.





Лотереи и турниры Вулкан Россия зеркало

Вулкан Россия проводит турниры и устраивает лотереи. Данные мероприятия доступны для всех и каждый может одержать победу. Даже если клиент только погрузился в мир гемблинга, он все равно может стать участником лотереи. Они являются хорошим шансом одержать победу, который не требует специальных навыков или умения, здесь играет роль только удача.

Опытным игрокам игрокам администрация проводит турниры по тематике. Суть турнира заключается в сражение за победу в рамках одного слота. Тут требуется проявить отличную тактику и показать наилучший результат. Победителям достается большие днежные призы, а их имена попадут в Зал Славы.

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