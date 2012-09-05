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Амбулаторное лечение игромании может иметь место в специализированной клинике для лечения наркомании, число которых может быть оценены в порядке: бывшая сеть AT клиник (для алкоголизма и других наркоманий) в Чешской Республике в основном развалился, и теперь появляется addictological скорой помощи все еще спорадически. Патологические игроки могут найти психиатр, психолог или психотерапевт, но та специализированную наркоманией является лишь несколько десятками, и, конечно, его услуга не охватывает все регионы и по всей Чехии. Исключение составляют специализированные амбулаторные услуги для патологических игроков руки помощи общества, опс в Брно и Оломоуц, которые обеспечивают Низкопороговый и комплексный уход игроков и их семей - консультирование, индивидуальная и семейная терапия и социальное консультирование. Социальные, финансовые и юридические консультационные услуги, где игроки казино Вулкан Россия и их родственники оказываются в случае социально-правовых проблем, хотя они относительно доступны по цене, но не хватают связать их с лечением, так что, хотя они могут облегчить симптомы игромании, часто не заживает, и проблема только откладывается.

Краткосрочное и среднесрочное институциональное лечение в возрасте 6-12 недель обеспечивается психиатрическими больницами наряду с лечением наркомании или, в исключительных случаях, в специализированных отделениях, их способность полностью заполнена, время ожидания для госпитализации находится в диапазоне от нескольких недель до нескольких месяцев. Мероприятия по самопомощи являются эффективной формой помощи, особенно в качестве дополнения к стандартным методам лечения от первого контакта до последующего ухода. В настоящее время группы анонимных игроков казино Вулкан Россия встречаются в Праге, Брно и Либереце, согласно их веб-страницам. В Интернете информационные и самопомощи доступны для скачивания на разных уровнях экспертизы, в том числе книги Prime.