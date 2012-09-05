В этом варианте игры «Номера домов» каждый игрок казино Вулкан рисует свою собственную таблицу оценки с местами для трех номеров домов и полем для общей суммы. Участники играют девять кругов. В каждом круге вы бросаете кость и заносите результат на свободное поле вашей таблицы. Цель игры состоит в том, чтобы сумма трех номеров домов была выше и по возможности приближалась к 1000. Так же, как и в играх, связанных с риском, представленных в предыдущей главе, иногда договариваются, что участник, чей результат превышает 1000, выбывает из игры. Тогда выигрывает тот, кто ближе всех подошел к 1000 и не превысил ее.

Попробуйте играть в 777 и занять первые места ваших номеров домов суммой 900 очков и используйт е другие поля, чтобы максимально приблизиться к 1000. Не упускайте из виду ваших соперников, чтобы знать, насколько вы можете рисковать. Если вы хотите сократить игру, то бросайте три кости сразу и заполняйте три любых поля. Можно также условиться, что три кости соответствуют полному номеру дома.

«Шестерки»

«Шестерки» является простой игрой, распространенной в Германии, для любого числа участников, но лучше всего от двух до пяти. Вам потребуются одна кость и следующая оценочная таблица с категориями от 1 до 6 и одним столбцом для каждого игрока:

Цель игры

Цель игры - получить максимальное количество очков по сравнению с другими игроками, размещая высокие числа в соответствующих категориях.

Ход игры

Играют шесть кругов. Игру начинает любой участник, а затем она продолжается по направлению часовой стрелки. Когда подходит ваша очередь, вы бросаете кость и решаете, на какой из категорий вы будете зарабатывать очки. Умножьте число, выпавшее на вашей кости, на стоимость категории и внесите очки в соответствующее поле. Затем передайте кость следующему игроку.

Пример: предположим, вам выпало 5, и вы выбрали четвертую категорию. Запишите 20 очков (5 4 = 20) в соответствующее поле. В каждом круге вам нужно выбирать другую категорию. Через шесть кругов игра заканчивается - ведь таблица заполнена. Сложите результаты. Игру выигрывает участник с самым лучшим общим результатом.

