Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости Новости компаний Казино Вулкан - проверенный игровой клуб




Казино Вулкан - проверенный игровой клуб
22 Июля 2018
Теги: Игры

В этом варианте игры «Номера домов» каждый игрок казино Вулкан рисует свою собственную таблицу оценки с местами для трех номеров домов и полем для общей суммы. Участники играют девять кругов. В каждом круге вы бросаете кость и заносите результат на свободное поле вашей таблицы. Цель игры состоит в том, чтобы сумма трех номеров домов была выше и по возможности приближалась к 1000. Так же, как и в играх, связанных с риском, представленных в предыдущей главе, иногда договариваются, что участник, чей результат превышает 1000, выбывает из игры. Тогда выигрывает тот, кто ближе всех подошел к 1000 и не превысил ее.

Попробуйте играть в 777 и занять первые места ваших номеров домов суммой 900 очков и используйт е другие поля, чтобы максимально приблизиться к 1000. Не упускайте из виду ваших соперников, чтобы знать, насколько вы можете рисковать. Если вы хотите сократить игру, то бросайте три кости сразу и заполняйте три любых поля. Можно также условиться, что три кости соответствуют полному номеру дома.

«Шестерки»

«Шестерки» является простой игрой, распространенной в Германии, для любого числа участников, но лучше всего от двух до пяти. Вам потребуются одна кость и следующая оценочная таблица с категориями от 1 до 6 и одним столбцом для каждого игрока:

Цель игры

Цель игры - получить максимальное количество очков по сравнению с другими игроками, размещая высокие числа в соответствующих категориях.

Ход игры

Играют шесть кругов. Игру начинает любой участник, а затем она продолжается по направлению часовой стрелки. Когда подходит ваша очередь, вы бросаете кость и решаете, на какой из категорий вы будете зарабатывать очки. Умножьте число, выпавшее на вашей кости, на стоимость категории и внесите очки в соответствующее поле. Затем передайте кость следующему игроку.

Пример: предположим, вам выпало 5, и вы выбрали четвертую категорию. Запишите 20 очков (5 4 = 20) в соответствующее поле. В каждом круге вам нужно выбирать другую категорию. Через шесть кругов игра заканчивается - ведь таблица заполнена. Сложите результаты. Игру выигрывает участник с самым лучшим общим результатом.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Вулкан с бонусом за регистраци... - . (+37)
Вулкан Вегас – комфортный сайт... - . (+68)
На что ориентироваться, выбира... - . (+54)
Важность качественного отдыха... - . (+43)
С казино можно реализовать все... - . (+53)
Развлекаемся с пользой... - . (+48)
Играем в казино бесплатно... - . (+54)
Azino777 - удача улыбнется теб... - . (+84)
Азартные игры казино - самое п... - . (+83)
Лучшие Слоты онлайн... - . (+96)
Вулкан игровой клуб онлайн... - . (+103)
Как играть и выигрывать в кази... - . (+161)
Как играть в казино Вулкан на ... - . (+135)
Азартные игры Вулкан 24 доступ... - . (+128)
Популярные игровые слоты 777 и... - . (+170)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке