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Игровые автоматы в казино Вулкан: большой выбор досуга

Эмулятор содержит не только барабаны и символы. Периодически юзеру предоставляется возможность сыграть в бонусную игру или заработать фриспины. Бонусный уровень — это отдельный раунд, где нужно помочь главному герою справиться с проблемой. Фриспины — бесплатные вращения, которые обещают Скаттеры.

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Crazy Monkey. Игривая мартышка увлеченно странствует по лесу и играет с друзьями. Вам предоставится возможность сыграть в бонусную игру «бананы». Дерните за канат и стащите с пальмы связку бананов. Но опасайтесь, как бы вместо бананов не упала на голову железная наковальня;

Lucky Lady's Charm. Вас приветствует мир удачи — подкова, монетка, клевер и прочие предметы, которые призваны способствовать везению. Самый могущественный символ игры — знаменитая Леди Удача, чье благородие поможет вам выиграть;

Garden of Riches. Добро пожаловать в сад богатств юной леди и ее кавалера. В райском саду цветут золотые розы, которые в большом количестве предстоит вам собирать. Разброс символов небольшой: остальные пиктограммы — это простые игральные карты

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