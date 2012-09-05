Для привлечения внимания пользователей казино Вулкан предлагает геймерам многоуровневые бонусы. Делая ставки, гэмблеры не только повышают навыки, но и переходят на следующий уровень с большими выплатами. Количество бонусов зависит от уровня достижений. Всем игрокам предлагается также персональный бонус, начисляемый на льготных условиях. Уведомление о бонусе размещается на странице аккаунта или отправляется по е-почте. Для его использования нужно внести средства на счет, выполнить условия отыгрыша. В это время другие начисления не делаются. С помощью кэшбека можно вернуть часть проигранных денег. Еженедельно геймерам возвращается до 20% проигранных за прошлую неделю ставок. Процент кэшбека зависит от уровня гэмблера в клубе. Геймерам предоставляется платная игра после регистрации и пополнения депозита.



Что предлагает казино?



Регистрация на ресурсе займет несколько минут, следует указать только е-почту и придумать пароль. Пополнение депозита и вывод средств выполняется с использованием надежных платежных систем. В казино существуют лимиты на вывод денег, зависящих от суммы депозитов.Казино Вулкан официальный сайт Vulcan casino com придерживается строгих правил: играть могут исключительно совершеннолетние пользователи. За выбор игры и риск отвечает геймер, а за результаты геймплея ГСЧ. Для доступа к депозиту и идентификации пользователя требуется е-почта и пароль. Нельзя играть на сайте под чужими данными. Администрация может обращаться с сообщениями и анонсами акций по почте, телефону. Казино может отказать геймерам в участии в турнирах и бонусах. Пользователи отвечают за уплату налогов и комиссий при получении выигрыша.



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Ответственная игра в казино Вулкан основывается на принципах безопасности пользователя, геймплея и защиты от зависимости. Казино отвечает за безопасность геймеров, гарантируя конфиденциальность и защиту персональных данных. Честность заведения контролируется независимыми экспертами. Для обеспечения поддержки казино предоставляет рекомендации по ответственному отношению к геймплею, отслеживает зависимость от игр. Для защиты данных казино использует протокол SSL. Информация о финансовых операциях передается в центр, защита осуществляется по мировым стандартам. При появлении вопросов следует обратиться в круглосуточную техподдержку, в которой работают русскоязычные специалисты, и затруднений у гэмблеров не будет. Связаться с ними можно по телефону или е-почте.



