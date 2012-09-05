Для привлечения внимания пользователей казино Вулкан предлагает геймерам
многоуровневые бонусы. Делая ставки, гэмблеры не только повышают
навыки, но и переходят на следующий уровень с большими выплатами.
Количество бонусов зависит от уровня достижений. Всем игрокам
предлагается также персональный бонус, начисляемый на льготных условиях.
Уведомление о бонусе размещается на странице аккаунта или отправляется
по е-почте. Для его использования нужно внести средства на счет,
выполнить условия отыгрыша. В это время другие начисления не делаются. С
помощью кэшбека можно вернуть часть проигранных денег. Еженедельно
геймерам возвращается до 20% проигранных за прошлую неделю ставок.
Процент кэшбека зависит от уровня гэмблера в клубе. Геймерам
предоставляется платная игра после регистрации и пополнения депозита.
Что предлагает казино?
Регистрация на ресурсе займет несколько минут, следует указать только
е-почту и придумать пароль. Пополнение депозита и вывод средств
выполняется с использованием надежных платежных систем. В казино
существуют лимиты на вывод денег, зависящих от суммы депозитов.Казино Вулкан официальный сайт Vulcan casino com придерживается строгих
правил: играть могут исключительно совершеннолетние пользователи. За
выбор игры и риск отвечает геймер, а за результаты геймплея ГСЧ. Для
доступа к депозиту и идентификации пользователя требуется е-почта и
пароль. Нельзя играть на сайте под чужими данными. Администрация может
обращаться с сообщениями и анонсами акций по почте, телефону. Казино
может отказать геймерам в участии в турнирах и бонусах. Пользователи
отвечают за уплату налогов и комиссий при получении выигрыша.
Какие преимущества клуба?
Ответственная игра в казино Вулкан основывается на принципах безопасности пользователя, геймплея и защиты от зависимости. Казино отвечает за безопасность геймеров, гарантируя конфиденциальность и защиту персональных данных. Честность заведения контролируется независимыми экспертами. Для обеспечения поддержки казино предоставляет рекомендации по ответственному отношению к геймплею, отслеживает зависимость от игр. Для защиты данных казино использует протокол SSL. Информация о финансовых операциях передается в центр, защита осуществляется по мировым стандартам. При появлении вопросов следует обратиться в круглосуточную техподдержку, в которой работают русскоязычные специалисты, и затруднений у гэмблеров не будет. Связаться с ними можно по телефону или е-почте.