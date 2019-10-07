Онлайн-казино получили широкое развитие после введения запрета на игру в азартные развлечения в наземных игорных домах. Такое решение было принято рядом стран СНГ несколько лет назад. С тех пор появилось множество сайтов, предлагающих доступ к азартным эмуляторам. Среди них и популярное казино Вулкан.





Обзорная характеристика сайта Вулкан

Азартный онлайн-зал Вулкан – это сборник лучших игровых аппаратов на любой вкус. На сайте представлены различные слоты, рулетки, баккара, покер, блэкджек, лотереи. Поэтому посетители ресурса могут не сомневаться в том, что здесь они обязательно найдут игру, которая будет полностью отвечать их требованиям.

Играть в игровые аппараты вулкан казино на сайте могут только лица, достигшие 18-летнего возраста. Передача своего аккаунта в управление другим людям запрещена. Юридические лица не могут регистрироваться в клубе. Использование стороннего программного обеспечения для игры на портале запрещено. Выявление таких фактов приводит к полной блокировке счетов без возможности восстановления. Остаток денежных средств аннулируется.

Клуб Вулкан заботится о сохранности личной информации пользователей. Данные, предоставленные клиентами казино, не передаются третьим лицам. Они используются для идентификации геймеров и предоставления игровых услуг.





Бонусная политика ресурса

Все зарегистрированные пользователи портала становятся участниками бонусной программы. Они получают подарочные средства, которые можно использовать для игры в клубе, билеты на турниры, кешбэки. Игроки могут использовать поощрения, которые предоставляются клубом, или нет. Все зависит от их предпочтений.

Все бонусные средства подлежат отыгрышу. Вейджер, который используется для отыгрыша конкретных подарочных денег, можно увидеть в личном кабинете. В качестве примера разберем такую ситуацию. Допустим, геймер получил от казино 1 000 рублей в качестве подарка на день рождения. Вейджер такого бонуса равен х40. В этом случае для получения возможности вывести подарочные средства игроку необходимо отыграть 40 000 рублей. На эту сумму необходимо сделать ставки.





Денежные транзакции

Азартный клуб Вулкан онлайн, в котором используются все современные способы перечисления денежных средств. Пользователи ресурса могут пополнять счет с помощью банковских карт, электронных кошельков Вебмани, Яндекс.Деньги, Киви. Вывод средств осуществляется после верификации пользователя. Для перечисления денег со счета необходимо подать заявку, которая будет обработана в срок от 15 минут до 3 суток.



