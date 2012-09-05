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Казино Супер Слотс - увлекательный азартный досуг с пользой
13 Ноября 2020
Теги: Игры

Казино Супер Слотс - увлекательный азартный досуг с пользой

Онлайн-казино Супер Слотс является одним из самых рейтинговых брендов. Пользователи ценят эту платформу http://superslots.top/ssl/ за приятные поощрения и щедрые лотереи с хорошими призами.


Игра на реальные деньги

Если вы хотите играть на реальные средства нужно пройти регистрацию. В первую очередь это необходимо для того, чтобы сохранить средства, пополнять свой личный счет и выводить выигрыш.

Вы можете зарегистрироваться при помощи электронной почты. Тогда вам будут приходить оповещения о промокодах и различных акциях. Также вы можете зарегистрироваться при помощи социальных сетей. Для этого вам нужно разрешить доступ к выбранной соцсети. Подтвержденная электронная почта открывает доступ к множествам бонусов. Поэтому советует изначально подтвердить свою почту.

После регистрации вы можете пополнить свой депозит. Сделать это вы можете несколькими способами:

  • с банковской карты (МИР, VISA, MASTERCARD);
  • с эл.кошелька (Yandex, Qiwi, Webmoney);
  • с мобильного оператора;
  • интернет-банкинги и прочее.

Нужно пополнить счет минимум на 50-100 рублей, но нужно учитывать, что сумма зависит от способа пополнения. Обычно для зачисления внесенных средств на игровой счет требуется несколько минут. Казино Супер Слотс заботится о своих клиентах, поэтому комиссия за подобные операции здесь отсутствует. Умножить выигрыши и получить приятные бонусы вы сможете благодаря постоянным акциям.

Выводить деньги (от 100 рублей) вы можете в любое удобное время 24 часа в сутки. Благодаря оперативной обработке заявок деньги начисляются в течение нескольких часов.


Статусы игроков

Играя на реальные денежные средства, каждый гемблер может выгодно обменять очки и бонусы. Чем больше баллов, тем выше статус пользователя. Каждый день игроки получают щедрые условия бонусной системы. Кроме этого, все участники казино Супер Слотс могут побороться за призовой фонд на турнире. Во время проведения турнира не нужно нигде оставлять заявки. Достаточно начать играть в слотах, которые указаны в правилах. Благодаря турнирам вы можете без затруднений выиграть неплохие деньги.

О выигрыше вам придет оповещение в личном кабинете. Все выигрыши вы можете вывести моментально на платежную систему. С онлайн-казино казино Супер Слотс играть на деньги можно без всяких рисков. Высокий процент выигрышей гарантирует вам, что удача будет на вашей стороне. Проводите свой досуг увлекательно и с пользой.


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