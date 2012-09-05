Если кто-то из соперников начинает слишком активно Збетить нас в super slots casino , то оказывать сопротивление ему зачастую будет лучше за счёт блефовых 4бетов, нежели за счёт колдколлов без позиции. Хотя также у нас будут и другие варианты, к примеру, сузить свой спектр рейза на префлопе. Или же самый простой - поменять стол или поменять место за данным столом. В связи с этим в данном подразделе я не буду рассматривать какие-либо общие ситуации для игры в Збет банке без инициативы и позиции, чтобы не давать вам лишний инструментаршг. который вы потом будете пытаться применять в очень сложных ситуациях, которые в большинстве случаев дадут вам отрицательное математическое ожидание на дистанции. Вместо этого в главе, посвяшённой игре в Збет банке без инициативы и позиции, я разберу несколько специфических примеров, которые тем не менее я часто встречал на своих тренировках и при опенке рук пользователей.

Начнём же мы с рассмотрения игры в Збет банках без инициативы в позиции. В подобных ситуациях мы зачастую будем сталкиваться с продолженной ставкой соперника и периодически увидим чек перед нами. Оппонент начинает играть в слоты онлайн и делает продолженную ставку в Збет банке. Pein, колл или фолд? Preflop: (1.5 ВВ. 6 players) Него is BU with X X 3 folds, Hero raises З BB, 1 folds, BB 3bets 11 BB, Hero calls. Flop: (22.5 BB, 2 players): XXX BB bets. Hero ??? Общая механика игры в данной ситуации во многом будет повторять концепции игры без инициативы один на один в позиции в обычном повышенном банке. Основные же отличия очевидны - игра в значительно большем банке со значительно более узкими и сильными спектрами.

Рейзить продолженную ставку соперника мы традиционно будем на блефе полублефе или же на вэлью. Из-за большого размера банка мы понимаем, что в большинстве случаев если мы рейзим на полублефе. то уже будем привязаны к банку и обязаны будем играть на стэк в случае ответного пуша от противника. В связи с этим, разыгрывая рей з на полублефах. при подсчёте математического ожидания нашего хода мы должны будем учитывать не только наше фолд эквити и ауты на усиление, но и наше эквити против спектра выставления соперника.