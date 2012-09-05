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Казино Корона официальный сайт
13 Ноября 2020
Теги: Игры

Игровые автоматы казино Корона помогут скоротать досуг разнообразно и увлекательно. Площадка существует более 20 лет и стала фаворитом на рынке стран СНГ. Если ищите стабильный и надежный ресурс тогда вы нашли идеальный вариант. http://casinokorona-games.net/принимают только зарегистрированных пользователей для полноценной игры. Сам процесс не будет долгим, создать аккаунт на нашем сайте очень легко. Есть два способа: первый – авторизация через социальные сети; второй – необходимо ввести информацию о себе в предоставленные поля:

  • ФИО;
  • номер телефона;
  • адрес;
  • эл. почта.

После завершения на указанный адрес придет электронное письмо, в нем необходимо подтвердить свои намерения о регистрации.


Управление счетом

После успешного создания профиля вы сможете зайти на него. Там будет ваша анкета, история, статистика и счет, который необходимо пополнить для того, чтобы сделать ставку. Выполнить это можно любым удобным вам способом с помощью онлайн банкинга, терминала или электронного кошелька. Выводить средства так же легко и можно применять удобный способ.


Игровой путь

Ассортимент казино Корона необычайно широк, тут игроки смогут подобрать приложение на свой вкус. Все игры содержат увлекательный сюжет и качественную графику. Есть возможность протестировать любое приглянувшееся приложение можно бесплатно и без регистрации.

Приложения ресурс приобретает у известных всему миру провайдеров, за счет этого помимо хорошей графики в интерьер каждого приложения входит изысканное оформление деталей, учитывая сюжет игры. Все это сопровождает легкая, ненавязчивая музыка.

Помимо ключевых преимуществ казино Корона отличается от конкурентов своей программой лояльности. Тут в игре каждый игрок может получить дополнительные уровни, бесплатные бонусы и кешбек в случае проигрыша (в некоторых случаях). То есть можно увеличить свой выигрыш в 2, а то и в 3 раза. Еще сайт щедр на подарки за праздники и активность. Не упустите хорошую возможность зарабатывать в удовольствие.


Возможности геймеров

Официальный сайт казино Корона имеет две версии сайта полную и мобильную. То есть вы можете для игры использовать не только компьютер, а любое беспроводное устройство с выходом в интернет. Качество мобильной версии не уступает первой, удобное меню и размещение кнопок даже на маленьком экране, не создаст дискомфорт пользователю во время пользования сайтом.


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