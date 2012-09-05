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Несмотря на то, что бесплатные игры не содержат в себе риска, в них вы не сможете рассчитывать на получение реального выигрыша. Данная функция доступна только пользователям платного приложения.

Вращение барабанов осуществляется за бонусные средства, которые также имеют свойство заканчиваться. В этом случае вам нужно просто обновить страничку со слотом и можно продолжать игру. После получения некоторого опыта вы сможете играть не только бесплатно, но и за деньги.



