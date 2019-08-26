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Казино Casino X - честный обзор
5 Декабря 2019
Теги: авто

С 2012 года Casino X предоставляет игрокам по всему миру возможность играть и выигрывать хорошие деньги. Компания создала оригинальную платформу для азартных развлечений, чем и привлекла внимание многих пользователей. Игроков удерживает не только уникальный интерфейс сайта, но и ассортимент игровых автоматов, условия программы лояльности, бонусная политика.


Основные характеристики

  • Официальный сайт Казино Х.
  • Компания-владелец — Darklace Ltd.
  • Лицензия от — Curacao eGaming No. 8048/JAZ.
  • Виды азартных развлечений — онлайн-казино, букмекерская контора.
  • Приветственный бонус — до 2000 евро и 200 фриспинов.
  • Мобильная версия — поддерживается на любых смартфонах и планшетах.
  • Время пополнения депозита — моментально;
  • Время вывода выигрышей — до 72 часов;
  • Техподдержка на русском языке — да.


Регистрация

Для игры на реальные деньги обязательна регистрация. Процедура максимально упрощена — достаточно ввести ФИО, e-mail, номер телефона. Еще проще зарегистрироваться при помощи действующего аккаунта одной из социальных сетей:

  • Google+;
  • Яндекс;
  • Mail.ru;
  • Linkedin;
  • Facebook;
  • Одноклассники.

Выберите соответствующую иконку, и система автоматически скопирует данные в персональный профиль на сайте казино.


Ассортимент игрового зала

В ассортименте Казино Икс представлены сотни игровых аппаратов от лучших провайдеров:

  • Microgaming;
  • Novomatic (Gaminator);
  • Genesis Gaming;
  • NetEnt;
  • 1×2 Gaming;
  • NextGen Gaming;
  • Ainsworth;
  • Elk Studios;
  • Rabcat;
  • 2 By2 Gaming;
  • Thunderkick;
  • Quickspin;
  • Play’n GO;
  • Push Gaming;
  • Yggdrasil;
  • Playson.

Все развлечения сортируются по категориям:

  • ТОП;
  • Новые;
  • Слоты;
  • Live-дилеры;
  • Джекпоты;
  • Видео Покер;
  • Столы;
  • Прочее.

В ассортименте находятся игровые автоматы разной тематики. Отличается механика и технические параметры — процент отдачи, уровень волатильности, количество барабанов и активных линий, лимиты по ставкам, максимальный выигрыш. Чтобы быстро найти интересуемый слот — воспользуйтесь поиском по названию. Игры запускаются в демо и режиме на реальные деньги.

Кроме игровых аппаратов на сайте представлена полноценная платформа для ставок на спорт. Для спортивного бетинга можно использовать тот же аккаунт.


Пополнение вывод денег

Для игры на настоящие деньги необходимо предварительно пополнить депозит. Для зачисления средств доступны следующие платежные системы:

  • Visa;
  • MasterCard;
  • Maestro;
  • Skrill;
  • Киви;
  • Neteller;
  • Яндекс.Деньги;
  • Moneta.ru;
  • Вебмани.

Деньги зачисляются мгновенно. Вывести выигрыш можно по тем платежным реквизитам, которые использовались для пополнения счета. Сроки вывода средств определяются типом платежной системы. В любом из вариантов время зачисления денег не превышает 72 часов с момента одобрения заявки.


Подытожим

Казино Х — надежное заведение с международной лицензией от Curacao eGaming. Компания предлагает выгодные условия для игры. Протестировать платформу можно бесплатно — все слоты доступны для игры в демонстрационном режиме без регистрации.

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