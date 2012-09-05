Казино Адмирал игровые автоматы от мировых брендов игрового софта



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Какие слоты доступны в демонстрационном режиме?

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Book of Ra;

Story of The Sphinx;

Fruit Cocktail;

Golden Ark;

Crazy Monkey;

Resident;

Dolphins pearl.

Как только пользователь включит демонстрационный режим, на его виртуальный счет будет начислено 100.000 Fun-кредитов. Если кредиты заканчиваются, игроку нужно перезагрузить браузер и на его балансе снова появится такая же сумма. Со ставками нужно экспериментировать, меняя количество линий. Это поможет разработать собственную прибыльную стратегию.



