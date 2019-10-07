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Катапульте нарастили крылья
29 Января 2020
Теги: авто

Немецкое понинг- ателье Hamann, специализирующееся на доводке BMW, MINI, Ferrari и Range Rover, «запало» на последнюю интерпретацию 911-го Porsche — GT3. Настолько сильно, что кроме привычного апгрейда двигателя, кузова и шасси, немцы решили оснастить дримкар стильными «крыльями чайки», повысив его стоимость до 239 000 евро. В результате вышел настоящий шедевр, притягивающий взгляды знатоков и аматоров автодизайна.

Имплантанты незатейлевым движением руки поднимаются вверх на шарнирах и фиксируются в высшей точке благодаря специальным газовым амортизаторам. Эксклюзивность новинки под названием Hamann San Diego Express подчеркивает серебряная краска «хамелеон», меняющая оттенок на солнце. Но GT3 — не единственный Porsche, для которого возможно «окрыление» — подобный тюнинг могут заказать себе владельцы 911 Carrera и 996 Turbo.

18-21 марта в столице, на территории Национального Комплекса «Экспоцентр Украины» прошли сразу три Международные специализированные выставки: «Интерефтс Газ», «Автозаправочный Комплекс» и «АвтоТехСервис». Такое объединение трех выставок в единый комплекс уже стало традиционным для Украины, хотя на просторах СНГ подобный симбиоз пока более нигде не встречается. Узкая направленность выставок подразумевает под собой не такую массовость посещения, как, к примеру, автомобильные шоу. но для участников и гостей выставок возможность пообщаться с коллегами из «смежных областей» — очень выгодная возможность. Традиционно с «тройной экспозиции» начинается весеннее пробуждение украинского нефтегазового и автомобильного рынков, и по результатам работы выставок можно судить об активности их операторов в этом сезоне. Что ж, видимо нас ожидает бурное и активное развитие событий в соответствующих отраслях: выставки в этом году были весьма насыщенными, действенными и объемными: общая площадь всех трех экспозиций — порядка 5 тыс. м; (для сравнения — в минувшем году общая выставочная площадь составила 4000 м:), на которых было представлено 450 различных экспонентов и субэкспонентов.


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