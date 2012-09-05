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Каталог запчастей Komatsu в Екатеринбурге
26 Марта 2017
Теги: авто

Легенда мирового машиностроения

Японская корпорация Komatsu, разрабатывающая и выпускающая строительную технику, является одной их самых крупных в мире. Компания занимается производством всего спектра строительного оборудования: от мини-бульдозеров до техники для прокладывания тоннелей, которые используют в строительстве и промышленности десятки стран.

Высокое качество и многофункциональность продукции компании Komatsu гарантируется инновационными технологиями и исключительностью японских традиций машиностроения. Выпускаемая заводами Komatsu техника адаптирована к любым условиям. Большинство моделей считаются лучшими в своей категории. Однако, даже машина с таким уважаемым именем может выйти из строя.


Что делать, если оборудование стало неисправным?

Потребность в ремонте техники может возникнуть по разным причинам. В случае спецтехники это тяжёлые, а иногда и экстремальные условия работы. Самый распространённый вид ремонта после интенсивной эксплуатации - замена той или иной запчасти: это позволяет вдохнуть в оборудование новую жизнь, чтобы оно не простаивало и не приносило убытков.

Запчасти Комацу, традиционно качественные и надежные, помогут продлить срок службы техники. Их высокая износостойкость и долговечность сводит до минимума процент возврата продукции.

Для замены запчастей оптимальным будет обратиться к специалистам, которые предварительно проведут диагностику, установят степень изношенности деталей и определят, какие из них нужно заменить.


Где найти оригинальные запчасти Komatsu?

В предоставленном на сайте каталоге запчастей Komatsu вы найдете большой выбор необходимых комплектующих для всех видов выпускаемой компанией техники:

  • гусеничные ленты;
  • опорные и поддерживающие катки;
  • гусеницы в сборе;
  • болты, гайки, шайбы;
  • втулки, звёздочки;
  • направляющие колёса;
  • группы сегментов;
  • подушки;
  • и др.

Все запчасти Komatsu, предложенные в каталоге, являются оригинальными и отвечают самым высоким стандартам качества и надёжности, гарантируемыми компанией.

Вам окажут помощь в поиске или подборе необходимой запчасти, ответят на любые вопросы касательно оформления товара, его наличия, проконсультируют в области строительной спецтехники. Высококачественный сервис, выгодные цены на запчасти Komatsu, широкий выбор ассортимента – все это вы найдете на нашем сайте.


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