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Каталог выключателей Legrand в "Электрик+"
13 Февраля 2021

Французская компания Legrand — европейский производитель розеток, выключателей, каналов для кабелей, рамок и заглушек. Продукция бренда подходит для монтажа в домах, офисных помещениях, на производствах.


Виды выключателей

Выключатели — не просто конструкции для регуляции подачи света. Теперь это стильные дизайнерские элементы, дополняющие любой интерьер. В ассортименте классические белые экземпляры, однотонные цветные, имитирующие металл, кожу или дерево. Поверхности клавиш могут быть матовыми или глянцевыми. В каталоге есть экземпляры с подсветкой.

По конструкции:

  • Одиночные.
  • Двойные.
  • Тройные.

В продаже есть изделия для подключения оптических кабелей для интернета, телефона, антенн. Бренд также выпускает модели с защитными шторками, лицевые панели для светорегуляторов.


Преимущества продукции

Товары Легранд выделяются среди ассортимента других производителей. Инженеры компании используют для создания приборов инновационные наработки и уникальные защитные технологии.

Достоинства продуктов:

  • Разнообразие дизайнерских решений. Изделия Legrand — оригинальные и узнаваемые. Они станут не просто функциональным предметов, а стильным дополнением интерьера.
  • Безопасные материалы. Компания использует в производстве прочный термопласт, который не деформируется, не издает запаха, не темнеет.
  • Цены на любой кошелек. В ассортименте бренда как продукция премиум-класса, так и бюджетные изделия.
  • Высокое качество сборки. Товары проходят строгие проверки на всех этапах производства.
  • Отличные технические характеристики. Выключатели и розетки подходят для установки в помещения с повышенной влажностью. Изделия выдерживают частые перепады температур.
  • Простота монтажа. Электроприборы имеют продуманную конструкцию. С установкой справятся даже новички.
  • Долговечность. Оборудование бесперебойно прослужит несколько лет.

На каждый товар есть сертификаты качества и соответствия нормам безопасности. Для удобства поиска каталог выключателей Legrand на https://wqw.by/catalog/elektroustanovochnye_izdeliya/rozetki_i_vyklyuchateli/legrand/ делится на линейки продуктов.


Заказ продукции с доставкой в интернет-магазине

Можно купить выключатели Легранд в Минске оптом и в розницу по низкой стоимости. Быстрая доставка по стране курьером или почтовыми службами. Удобные способы оплаты: наличными при получении, картой на сайте. В ассортименте все коллекции продуктов бренда. Консультанты помогут выбрать электротехнические приборы и расскажут об особенностях эксплуатации. Спешите сделать выгодный заказ!


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