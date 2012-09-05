Французская компания Legrand — европейский производитель розеток, выключателей, каналов для кабелей, рамок и заглушек. Продукция бренда подходит для монтажа в домах, офисных помещениях, на производствах.
Виды выключателей
Выключатели — не просто конструкции для регуляции подачи света. Теперь это стильные дизайнерские элементы, дополняющие любой интерьер. В ассортименте классические белые экземпляры, однотонные цветные, имитирующие металл, кожу или дерево. Поверхности клавиш могут быть матовыми или глянцевыми. В каталоге есть экземпляры с подсветкой.
По конструкции:
- Одиночные.
- Двойные.
- Тройные.
В продаже есть изделия для подключения оптических кабелей для интернета, телефона, антенн. Бренд также выпускает модели с защитными шторками, лицевые панели для светорегуляторов.
Преимущества продукции
Товары Легранд выделяются среди ассортимента других производителей. Инженеры компании используют для создания приборов инновационные наработки и уникальные защитные технологии.
Достоинства продуктов:
- Разнообразие дизайнерских решений. Изделия Legrand — оригинальные и узнаваемые. Они станут не просто функциональным предметов, а стильным дополнением интерьера.
- Безопасные материалы. Компания использует в производстве прочный термопласт, который не деформируется, не издает запаха, не темнеет.
- Цены на любой кошелек. В ассортименте бренда как продукция премиум-класса, так и бюджетные изделия.
- Высокое качество сборки. Товары проходят строгие проверки на всех этапах производства.
- Отличные технические характеристики. Выключатели и розетки подходят для установки в помещения с повышенной влажностью. Изделия выдерживают частые перепады температур.
- Простота монтажа. Электроприборы имеют продуманную конструкцию. С установкой справятся даже новички.
- Долговечность. Оборудование бесперебойно прослужит несколько лет.
На каждый товар есть сертификаты качества и соответствия нормам безопасности. Для удобства поиска каталог выключателей Legrand на https://wqw.by/catalog/elektroustanovochnye_izdeliya/rozetki_i_vyklyuchateli/legrand/ делится на линейки продуктов.
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