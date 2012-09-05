Французская компания Legrand — европейский производитель розеток, выключателей, каналов для кабелей, рамок и заглушек. Продукция бренда подходит для монтажа в домах, офисных помещениях, на производствах.





Виды выключателей

Выключатели — не просто конструкции для регуляции подачи света. Теперь это стильные дизайнерские элементы, дополняющие любой интерьер. В ассортименте классические белые экземпляры, однотонные цветные, имитирующие металл, кожу или дерево. Поверхности клавиш могут быть матовыми или глянцевыми. В каталоге есть экземпляры с подсветкой.

По конструкции:

Одиночные.

Двойные.

Тройные.

В продаже есть изделия для подключения оптических кабелей для интернета, телефона, антенн. Бренд также выпускает модели с защитными шторками, лицевые панели для светорегуляторов.





Преимущества продукции

Товары Легранд выделяются среди ассортимента других производителей. Инженеры компании используют для создания приборов инновационные наработки и уникальные защитные технологии.

Достоинства продуктов:

Разнообразие дизайнерских решений. Изделия Legrand — оригинальные и узнаваемые. Они станут не просто функциональным предметов, а стильным дополнением интерьера.

Безопасные материалы. Компания использует в производстве прочный термопласт, который не деформируется, не издает запаха, не темнеет.

Цены на любой кошелек. В ассортименте бренда как продукция премиум-класса, так и бюджетные изделия.

Высокое качество сборки. Товары проходят строгие проверки на всех этапах производства.

Отличные технические характеристики. Выключатели и розетки подходят для установки в помещения с повышенной влажностью. Изделия выдерживают частые перепады температур.

Простота монтажа. Электроприборы имеют продуманную конструкцию. С установкой справятся даже новички.

Долговечность. Оборудование бесперебойно прослужит несколько лет.

На каждый товар есть сертификаты качества и соответствия нормам безопасности. Для удобства поиска каталог выключателей Legrand на https://wqw.by/catalog/elektroustanovochnye_izdeliya/rozetki_i_vyklyuchateli/legrand/ делится на линейки продуктов.





Заказ продукции с доставкой в интернет-магазине

Можно купить выключатели Легранд в Минске оптом и в розницу по низкой стоимости. Быстрая доставка по стране курьером или почтовыми службами. Удобные способы оплаты: наличными при получении, картой на сайте. В ассортименте все коллекции продуктов бренда. Консультанты помогут выбрать электротехнические приборы и расскажут об особенностях эксплуатации. Спешите сделать выгодный заказ!



