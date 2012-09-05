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Кассовые аппараты Эвотор 5
14 Мая 2020

Альфа Сервис уже более 5 лет занимается реализацией контрольно-кассового оборудования. Здесь желающие могут приобрести разные виды торгово-кассовой техники. Наиболее актуальной проблемой для покупателей является выбор кассы. Почти 95 процентов посетителей веб-сайта компании обращается к специалистам с такими вопросами. Альфа Сервис предлагает заинтересованной клиентуре огромный выбор торгово-кассового оборудования и онлайн-касс. Использовать такие аппараты можно в любом направлении бизнеса. Здесь также можно заказать онлайн-кассы для ИП. Головной офис компании находится в Воронеже, но доставка оборудования осуществляется в любую обсласть страны.


Эвотор 5

В ассортиментном ряду онлайн-магазина представлено оборудование таких известнейших производителей, как Умка, Старрус, Эвотор, Атол, Штрих-М, МТС, Дримкас, Меркурий и др. Если у вас небольшое ИП или же ООО, лучше всего подойдет касса Эвотор 5. Это функциональный и современный смарт-терминал, позволяющий выполнять все кассовые операции. Отличается аппарат элегантным внешним видом и огромным набором возможностей. Такая модель идеально подходит предпринимателям, владеющим некрупными торговыми точками, в том числе салонами. Также его могут использовать рыночные торговцы или предприятия, занимающиеся выездной торговлей (курьерский вариант).


Бесплатная доставка

Прежде чем купить кассу в Воронеже, вы можете воспользоваться бесплатной онлайн-консультацией высококвалифицированных специалистов Альфа Сервис. Контрольно-кассовые аппараты компания поставляет покупателям с пятилетней гарантией. Доставка и отгрузка выполняется оперативно, При этом она абсолютно бесплатная по всей территории страны. Заказчики смогут оплатить заказ через кредитную карточку или же наличными. Качественное торговое оборудование сегодня необходимо любому современному магазину. Без него законная деятельность торгового объекта невозможна. Кроме стеллажей, холодильного оборудования или же витрин магазины в обязательном порядке должны иметь кассовые аппараты.


Назначение касс

Качественный кассовый аппарат позволяет повысить удобство и скорость обслуживания клиентуры. Он обеспечивает финансовую и юридическую безопасность предпринимателя. Кроме этого онлайн-кассы повышают репутацию торгового объекта. Если такое оборудование функционирует неправильно и медленно, регулярно зависает или ломается, появляются очереди. Потребители не хотят тратить время в очередях, поэтому они бегут к вашим конкурентам. Если же в магазине нет специальных устройств для проверки денежных номиналов на подлинность, возникает риск принятия фальшивых денег. Поэтому приобретая качественное торговое оборудование, вы сможете избежать все перечисленные проблемы и улучшить обслуживание клиентов.

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