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Картридж турбины: замена и ремонт
5 Октября 2019
Теги: авто

Автовладельцы часто сталкиваются с необходимостью замены картриджа турбины. Некоторые из них решают провести ремонт самостоятельно. Действительно подобный ремонт можно сделать собственными силами, также как и в специализированных мастерских. Однако даже малейшая ошибка при выполнении подобной замены может привести к нежелательным последствиям. Прежде всего работа турбокомпрессора существенно ухудшится. Следовательно, для устранения проблемы лучше воспользоваться квалифицированной помощью. Предоставят такую помощь специалисты, хорошо знающие тонкости замены картриджа турбины.

Профтурбо предлагает автовладельцам услуги по профессиональной замене картриджей турбин https://www.profturbo.com.ua/blog/zamena-kartrydzha-turbiny. Выполняется такая манипуляция опытными мастерами компании, благодаря чему достигается непревзойденное качество работ. Выполняется подобная замена поэтапно. Кроме данной операции в Профтурбо можно заказать и профессиональный ремонт картриджей турбин. Называют их еще и средним корпусом. Выполняют конкретные манипуляции мастера чисто, в минимальные сроки. Обусловлен такой подход одной особенностью турбин. Данный узел может повредиться даже малейшими частичками инородных тел. Они царапают деталь.

Для замены турбину сначала необходимо снять. Затем производится ее разборка. Сначала отсоединяется водяное охлаждение, маслопрово и маслоотвот. Необходимо также отсоединить патрубки нагнетания и всасывания турбокомпрессора. После этого снимается рычаг вестгейта - перепускного клапана, который отвечает за сброс лишнего давления, обеспечивая тем самым защиту турбонаддува. Также необходимо снять корпус турбины и компрессора. Во время выполнения подобных манипуляций необходимо проявить максимальную аккуратность. Недопустимо даже малейшее повреждение поверхности всасывания. Следующим этапом является снятие стопорного кольца. Используются для этого пружинные клещи. Самостоятельное снятие данного кольца связано с определенными сложностями. Данный элемент часто покрыт ржавчиной.

После завершения такой процедуры мастера берут прорезиненный молоток и постукивают им по корпуса. Такая процедура существенно облегчает снятие корпуса. Затем следует внимательно осмотреть всю внутреннюю часть, чтобы обнаружить вероятные повреждения. Визуальный осмотр позволяет профессионалам в точности определить, нужна ли замена картриджа турбины или же нет. Если будут обнаружены царапины или же другие повреждения, замену выполнять не рекомендовано. Подобные изъяны не позволяют восстановить функциональность турбины. Также необходимо выполнение чистки турбонаддува. Подобная манипуляция продлевает эксплуатационный срок турбокомпрессора. Затем квалифицированные мастера сервис-центра выполняют сборку и тестовый запуск турбокомпрессора.

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