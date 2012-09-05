В Литве начинают выдавать новые номера — картонные. Дело здесь вовсе не в том, что в Литве напряженка с металлом. Картонные номера будут давать только транзитным машинам. Например, если автомобиль куплен в Польше и без номеров перегоняется через Литву в Латвию, то на польско-литовской границе он получит картонный номер, который на литовско-латвийской границе у него заберут. Такие же знаки получат и новые автомашины, которые приобретаются в Литве для вывоза за рубеж.

У картонных номеров та же структура, что и у обычных литовских: на белом фоне три черные буквы и три цифры. Есть и буквы государства LT, нет лишь вертикальной синей черты. Но изображение рельефное, а основа выдерживает дожди и грозы. Такой знак будет действителен только 15 суток — вполне достаточно, чтобы пересечь всю Литву вдоль и поперек.

Выдавать картонные номера будет не только полиция, но и таможни, и даже организации, продающие автомобили. Стоимость номерных знаков пока точно не определена, но примерно это будет 100 талонов — около 180 рублей.