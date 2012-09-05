Исходной заготовкой является лист из стали типа 35, который свёртывается в трубу и затем сваривается. После сварки трубы в её середине пробивается отверстие. Далее обе стороны трубы, прилегающие к центральной перфорированной части, обжимаются, их наружный диаметр уменьшается, сечение в месте последующей приварки рессорных подушек утолщается. Две последующие операции формируют центральную часть картера, после чего обжимаются его концы. Затем привариваются рессорные подушки и фланцы для установки задних тормозных дисков, а также усилительные кольца на торцах банджо, которые наряду с усилением картера создают сечение, достаточное для ввинчивания шпилек крепления картера дифференциала.

При операциях формовки материал подвергается значительным деформациям, и его механические свойства в дальнейшем улучшаются соответствующей термической обработкой. После термообработки картер проходит ряд операций механической обработки.

Этот метод изготовления неразъёмного картера для заднего моста типа банджо полностью разгружённого типа имеет широкое распространение для грузовых автомобилей всех размеров. По данным фирмы металл во всех нагружённых сечениях картера имеет практически одинаковое напряжение.