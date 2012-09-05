Наша компания предлагает своим клиентам услуги относительно ремонта, создания и обслуживания карданов УАЗ. Работники нашей фирмы оперативно определяют и устраняют любой вид поломки, что позволит вернуть вашему автомобилю полноценное функциональное состояние.

Наша компания выполняет:

● Балансировка карданов

● Производство карданов для любых видов транспортных средств

● Смазываем и меняем детали

● Продажа карданов УАЗ по оптимальной стоимости

Транспортные средства УАЗ сумели заслужить уважение и авторитет со стороны водителей еще в советские годы. Постепенно менялись технологии и на замену всем известной “Буханке” пришли транспортные средства, которые могут сравнится с иностранными аналогами.

Поклонников Ульяновского автомобильного производства в нашей стране всегда было достаточно много, поэтому спрос на услуги сервисных центров также всегда присутствовал.

Особенного внимания заслуживает услуга ремонта карданного вала, ведь если он пришел в неисправное состояние на полном ходу машины, то это неминуемо приведет к аварии и травмам водителя либо пешеходов. Это и является основной причиной того, что кардан всегда нуждается во внимании.

Зачастую поломка карданного вала УАЗ имеет такие основные симптомы:

● Протекает масло. Зачастую причиной является поломка сальника или уплотнительных колец. В тоже время к протеканию масла может привести износ штока.

● Во время движения автомобиля вы можете чувствовать вибрацию, а переключение передач сопровождается ударами. Данная ситуация зачастую подразумевает люфт карданного вала, а иногда причина в слабо затянутых болтах.

● При использовании педали тормоза слышен скрип. Основная причина в данной ситуации проявлена в заклинивании крестовины.

● Вибрация нарастает в процессе увеличения скорости движения.

Единственным вариантом определения причины поломки и ее вида является обращение в профессиональный сервисный центр, где будет выполнен процесс диагностики. Помните, чем раньше вы выполните процесс диагностики и обратитесь в сервисный центр - тем раньше получится устранить поломку.

Передний и задний карданные валы составляют карданную передачу УАЗа. Если один из элементов подвергся разбалансировке, то сразу же появляется характерная вибрация.

В таком случае рекомендуем вам обратится в нашу компанию Серп и Молот и наши специалисты помогут вам.



