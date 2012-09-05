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Карданная передача
28 Февраля 2017
Теги: авто

Служит для передачи Мк от КПП главной передаче под изменяющимися углом и расстоянием между ними, т. к. в процессе трогания автомобиля с места и при его движении они постоянно изменяются (действие динамических нагрузок при трогании и движении автомобиля, влияние упругих элементов подвесок и т. д.).

Карданная передача состоит из карданных валов, их опор и карданных шарниров. Иногда карданные передачи устанавливаются между сцеплением и КПП, между КПП и раздаточной коробкой, между полуосями и управляемыми колесами АТС (на ведущих управляемых мостах), в рулевом приводе и т. д., т. е. там, где есть пересекающиеся оси валов, передающих крутящие моменты.

Карданные передачи бывают одинарные и двойные. Одинарные имеют только один карданный шарнир обычно на валу, около КПП. Они передают Мк под небольшим углом и сейчас почти не применяются. Для бесперебойной работы автомобиля необходимо выбирать только качественные моторные масла. Делая правильный выбор, вы защитите двигатель вашего авто от перегрева, а также сможете снизить расход топлива.

Двойные - здесь карданные шарниры имеются на обоих концах карданного вала, что значительно улучшает возможности карданной передачи, что значительно увеличивает угол передаваемого Мк между валами.

Для повышения жесткости длинных карданных валов (при большой базе автомобиля) их делят на две части: главный кардан и промежуточный кардан, который располагается между КПП и главным карданом и закрепляется промежуточной опорой (или опорами), крепящимися к поперечине рамы или несущему кузову АТС. Опора представляет собой шарикоподшипник, помещенный в резиновой подушке, выполняющий роль амортизатора.

Основой всех карданных передач являются карданные шарниры. В основном здесь применяются жесткие карданные шарниры не равных угловых скоростей.

Карданные шарниры позволяют передавать Мк между двумя пересекающимися валами. Жесткий карданный шарнир состоит из вилок карданов и крестовины, входящей в отверстия этих вилок на игольчатых подшипниках. Подшипники смазываются водителем консистентной смазкой ЦИАТИМ через пресс-масленки, или смазка закладывается в них на заводах-изготовителях. В последнее время широко применяются именно такие - «не смазываемые» крестовины карданных шарниров.

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