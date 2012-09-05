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Карбюраторы с электронным управлением
12 Марта 2020
Теги: авто

В основе электронных карбюраторов лежат системы с диффузорным карбюрированием топлива, оснащенные рядом электронных подсистем для улучшения эксплуатационных характеристик. Типичной конструкцией электронного карбюратора является система Экотроник, выпускаемая фирмой „Пирбург”. Система Экотроник является многофункциональным устройством, сохраняющим стехиометрический состав горючей смеси, а также обеспечивающим оптимальный состав горючей смеси на режимах пуска, прогрева, разгона автомобиля, отключение подачи на принудительном холостом ходу, поддержание заданной частоты вращения вала на холостом ходу.

Работа системы Экотроник основана на согласованном управлении лроссельной и воздушной заслонками, что позволяет дозировать топливо без электромагнитных форсунок с дискретной топливополаней. Управление заслонками осуществляется двумя специальными устройствами.

Устройство для позиционирования дроссельной заслонки основано на принципе электропневматического привода. Толкатель устройства приводится в движение мембранным механизмом, в камеру которого подается вакуум от впускного трубопровода или воздух из окружающей среды. Воздух подается в камеру через клапаны с электромагнитным управлением. Возвратное усилие обеспечивается пружиной. На любом режиме работы двигателя в рабочей камере можно создать требуемый вакуум, управляя электромагнитными клапанами. Таким образом, обеспечивается необходимое положение штока привода дроссельной заслонки, которое фиксируется с помощью потенциометра, соединенного со штоком. Положение дроссельной заслонки соответствует заданной частоте вращения вала двигателя на холостом ходу.

При отклонении частоты вращения вала, равном 10 мин-1, установочное устройство по команде микропроцессора изменяет положение дроссельной заслонки, восстанавливая заданную частоту вращения вала. Аналогичным образом осуществляется и позиционирование воздушной заслонки с помощью специального установочного устройства.

 

 


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