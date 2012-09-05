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Карбюраторный двигатель
14 Апреля 2020
Теги: авто

При испытаниях отмечено, что настройки АВТЭ по нагрузочным характеристикам неоптимальные и схема АВТЭ не позволяет их оптимизировать. В 1987 г. конструкция двигателя была доработана по результатам испытаний двигателей партии 1985-86 гг. и имела следующие конструктивные отличия:

- введены гидравлические толкатели клапанов и автоматические гидравлические натяжители цепи;

- переработана конструкция головки цилиндров;

- разработана модификация с карбюратором К-151;

- разработана новая схема привода агрегатов с учетом привода насоса гидроусилителя руля;

- разработана новая конструкция впускной системы с учетом результатов доводочных работ;

- разработан новый профиль кулачка с учетом применения гидротолкателей;

- применена система зажигания без распределителя с контроллером зажигания типа МС-2713 и двумя двухвыводными катушками зажигания;

- разработана конструкция двигателя с турбонаддувом;

- проработано на двигателе применение системы впрыска фирмы «БОШ» (ФРГ);

- введено охлаждение днища поршня маслом через сверление в шатуне;

- исключена проставка-сальникодержагель, задний фланец блока цилиндров развит по конфигурации картера сцепления;

- водяной насос размещен на крышке цепи;

- привод масляного насоса перенесен на среднюю линию блока с целью размещения насоса с маслоприемником в зоне углубления масляного картера;

- генератор перенесен на левую сторону для возможности размещения справа насоса гидроусилителя руля;

Все эти изменения потребовали полной переработки всей документации и изготовления новой литейной оснастки практически на все литые детали.

 


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