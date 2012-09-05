Карбюратор к-126в был специально разработан и изготовлен Ленкарз для двигателей V-6. В процессе доводки карбюратора подбирались сечения диффузоров, смесительных камер, а также топливных жиклеров. Распределитель зажигания Р-135 был также специально разработан и изготовлен заводом АТЭ-2. В результате подбора рекомендованы свечи 7.5ХС и А14ДВ.

В процессе исследования системы смазывания определялся расход масла через каждый шатунный и коренной подшипник, каждую опору распределительного вала, а также через редукционный клапан при различных вариантах маслоканалов. В результате работы подобраны сечения маслоканалов к распределительным валам, выбрана схема маслоканалов коленчатого вала и схема смазывания вала приводов зажигания и маслонасоса.

Одновременно исследовались производительность масляных насосов с различной высотой шестерен и их влияние на давление в системе смазки и расходы по потребителям. Кроме того, проводились исследования разных вариантов полнопоточного масляного фильтра.