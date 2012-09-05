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Караул, нас защищают!
6 Февраля 2017
Теги: авто

В последнее время было немало публикаций, касающихся проблем российского автомобильного рынка. Попытаемся теперь, оперируя цифрами, рассказать, как скажется (и уже сказалось) на нашем покупателе то, что его интересы государство резко взяло под охрану — как в виде смехотворной акции под мудрым названием так и в виде новых таможенных указов.

Согласно последних постановлений Правительства России и Госстандарта, все импортные товары, поступающие в продажу на территории России, в том числе и автомобили, должны пройти проверку на соответствие российским требованиям безопасности или сертификацию. Что побудило Правительство и Госстандарт принять эти постановления — требует отдельного рассмотрения, хотя главные причины достаточно очевидны.

Не вдаваясь в технические тонкости этой процедуры, замечу только, что сертификат соответствия выдается в сумме на четыре года, а стоимость данной процедуры, как показывает первый опыт, для базовой модели автомобиля около 18000 долларов. Если сюда прибавить стоимость сертификации вариантов базовой модели, то стоимость сертификации одного типа автомобиля приблизится к 25000 долларов. (Для справки: в США такой процедуры нет вообще, а полная сертификация одного типа автомобиля во Франции стоит около 2000 долларов.)


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