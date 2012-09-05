К своим 34 годам Канккунен уже семь раз поднимался на пьедестал почета: четырежды на его верхнюю ступеньку, один раз — на вторую и дважды — на третью. Достичь подобного результата пока не смог больше никто. Каждый раз Канккунену приходилось преодолевать множество проблем и препятствий.

Нынешняя победа также досталась Юхе нелегко. В начале сезона его шансы на успех казались намного менее убедительными, чем у его конкурентов (особенно из команды Ford Escort). Тем более, что в 1993 году финский раллист сменил свою прежнюю команду Lancia на еще более прежнюю — Toyota. Переход с одной марки машины на другую всегда считается рискованным делом, к тому же в середине сезона Канккунен лишился своего постоянного штурмана Юхи Пииронена. А ведь навигатор — это, по сути, глаза и мозг пилота. Но Юха Канккунен вновь оказался самым лучшим гонщиком-раллистом планеты. В нынешнем чемпионате на его счету победы в Сафари-ралли, ралли Аргентина, ралли 1000 озер, ралли Австралии, а венчает сезон убедительный успех в британском Н.А.С.-ралли.

Впрочем, этот последний, тринадцатый этап чемпионата мира уже ничего не решал для Канккунена-чемпиона. Еще на предыдущем этапе в Испании Юха гарантировал себе самую верхнюю ступеньку пьедестала почета и досрочно стал чемпионом мира 1993 года. И все же старт Н.А.С.-ралли показал, что даже в этом случае один из последних «летающих финнов» всегда стремится продемонстрировать максимально эффективную езду — качество, достойное не только уважения, но и всяческого подражания.