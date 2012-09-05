Внушительная конкуренция в области гарантийного и послегарантийного ремонта техники создает дополнительные хлопоты для пользователя. Сложность выбора заключается не только в обилие сервисных центров, но и в различии стоимости их услуг, сроков исполнения и других условий работы.





На что обращать внимание при выборе сервисного центра

Опытные пользователи и клиенты составили список основных параметров, которые присущи наиболее качественным и центрам по ремонту техники. Среди таких условий можно выделить следующие:

Ознакомьтесь с тем, как центр представлен в Интернете (если компания работает более года, то наверняка в Сети оставлены отзывы о ее работе на независимых сервисах и порталах);

Не стоит доверять ремонт новым сервисам, которые были открыты до полугода назад (это связано с тем, что большинство процессов обслуживания еще может быть не налажено);

Получите предварительную консультацию по телефону (стоит опасаться тех фирм, которые ничего не говорят по телефону, а сразу направляют на диагностику);

Профессиональный сотрудник центра способен определить поломку в течение часа и назвать примерную стоимость работ (для этого не нужно обследовать девайс более одной недели);

Качественный сервисный центр обязательно выдает официальную гарантию на работу.

В данном случае не стоит доверять ремонт частным лицам, которые не имеют собственного офиса или работают самостоятельно на съемном помещении и дают объявления в Сети. Сервисный центр обязательно должен иметь офис и штат сотрудников, а все сделки подтверждаться письменными договорами с указанием примерной суммы работ (или точной), причиной поломки и тому подобное.

Если проводится замена детали, то вместе с выдачей техники сотрудники должны позаботиться о том, чтобы вам вернули все сломанные детали (неважно, необходимы они вам или нет— это является подтверждением ремонта). Выдача гарантии на работы не должна составлять менее одного месяца.

Предварительную оценку сервисного центра всегда можно сделать по телефону, при этом узнайте, является ли он авторизированными и с какими производителями сотрудничает. Зная, какой сервисный центр доступнее и лучше,вы сможете сделать правильный выбор, где вам будут гарантировать использование только оригинальных комплектующих элементов, без риска подмены деталей на копии или подделки. Оптимальным вариантом будет тот, который сотрудничает с производителем вашей техники (сертифицированные центры).



