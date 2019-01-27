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Какое отношение имеет крепп к спорт-карам
25 Сентября 2019
Теги: авто

крепп

Эти быстрые машины небольших размеров вызывают восторг и восхищение. А их яркие, цветные кузова с надписями и рисунками позволяют отличить каждую и, на соревнованиях, болеть только за своего фаворита.

Чтобы сделать их такими разными, производители использовали крепп малярный разной ширины. Прежде чем окрасить часть корпуса в определенный цвет, остальную поверхность отделяют этой универсальной липкой лентой. Она:

  • четко определяет границу оттенка;
  • препятствует смешиванию цветов;
  • облегчает нанесение надписей и геометрических фигур;
  • легко снимается после эксплуатации;
  • помогает выполнить все аккуратно, в срок, с предельной точностью.

Автомобильные маляры в восторге от такой помощи!


Кому еще пригодится

Ролик креппа нужен:

  • дома;
  • на строительной площадке;
  • в складах и торговых точках, где используется гофротара;
  • на мебельных фабриках и т.д.

Подручный материал имеет ряд специфических особенностей. При накладывании на поверхность (бетонную, стеклянную, деревянную, пластиковую или другую) он:

  • немного растягивается;
  • хорошо прилипает;
  • выдерживает температуру сушки до +80 °C в течении часа;
  • легко снимается после выполнения защитной функции;
  • не оставляет следов клея на основной поверхности.

Есть одно условие: не стоит продолжительный отрезок времени оставлять его на изделии. При длительной адгезии клеящий состав постепенно проникает в структуру предмета, и снять его будет труднее. После удаления, останутся характерные следы. Удалять их довольно сложно.


Поступайте разумно

Купить такой расходный материал можно в хозяйственном магазине или на оптовом строительном складе. Но, лучше сделать это непосредственно у производителя. ООО ЛЕНТАПАК гарантирует:

  • высокое качество своей продукции;
  • отгрузку свежеизготовленного товара (по истечению срока годности рулоны теряют часть своих свойств, с трудом разматываются, рвутся);
  • приемлемые цены;
  • выгодные условия реализации, оплаты, доставки;
  • акции, бонусы, скидки.

Кроме этого, предлагается сделать заказ на бобины нужной ширины и длины намотки (от 20 до 200 метров).

Разумное отношение к приобретениям экономит средства, время и нервы. Даже если это обыкновенный крепп для покраски. Выбирайте надежного и проверенного поставщика-изготовителя: ООО «ЛЕНТАПАК» в г. Москва. Избегайте лишних проблем.


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