Эти быстрые машины небольших размеров вызывают восторг и восхищение. А их яркие, цветные кузова с надписями и рисунками позволяют отличить каждую и, на соревнованиях, болеть только за своего фаворита.
Чтобы сделать их такими разными, производители использовали крепп малярный разной ширины. Прежде чем окрасить часть корпуса в определенный цвет, остальную поверхность отделяют этой универсальной липкой лентой. Она:
- четко определяет границу оттенка;
- препятствует смешиванию цветов;
- облегчает нанесение надписей и геометрических фигур;
- легко снимается после эксплуатации;
- помогает выполнить все аккуратно, в срок, с предельной точностью.
Автомобильные маляры в восторге от такой помощи!
Кому еще пригодится
Ролик креппа нужен:
- дома;
- на строительной площадке;
- в складах и торговых точках, где используется гофротара;
- на мебельных фабриках и т.д.
Подручный материал имеет ряд специфических особенностей. При накладывании на поверхность (бетонную, стеклянную, деревянную, пластиковую или другую) он:
- немного растягивается;
- хорошо прилипает;
- выдерживает температуру сушки до +80 °C в течении часа;
- легко снимается после выполнения защитной функции;
- не оставляет следов клея на основной поверхности.
Есть одно условие: не стоит продолжительный отрезок времени оставлять его на изделии. При длительной адгезии клеящий состав постепенно проникает в структуру предмета, и снять его будет труднее. После удаления, останутся характерные следы. Удалять их довольно сложно.
Поступайте разумно
Купить такой расходный материал можно в хозяйственном магазине или на оптовом строительном складе. Но, лучше сделать это непосредственно у производителя. ООО ЛЕНТАПАК гарантирует:
- высокое качество своей продукции;
- отгрузку свежеизготовленного товара (по истечению срока годности рулоны теряют часть своих свойств, с трудом разматываются, рвутся);
- приемлемые цены;
- выгодные условия реализации, оплаты, доставки;
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Кроме этого, предлагается сделать заказ на бобины нужной ширины и длины намотки (от 20 до 200 метров).
Разумное отношение к приобретениям экономит средства, время и нервы. Даже если это обыкновенный крепп для покраски. Выбирайте надежного и проверенного поставщика-изготовителя: ООО «ЛЕНТАПАК» в г. Москва. Избегайте лишних проблем.