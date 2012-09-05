Последние годы игорный бизнес в интернете бьет все рекорды, а число игроков увеличивается с каждым днем, среди них их автомобилисты – гости нашего портала. Не исключением является и Украина и Россия. Рост запросов связанных с казино в интернете увеличился вдвое за последнее время. В связи с этим открывается все больше онлайн казино и именно поэтому украинским и русским гэмблерам всё труднее определиться, какому игорному заведению отдать свое предпочтение. Часто бывает такое, что стоя в длинных пробках на своём авто, люди от скуки начинают испытывать удачу в игровых аппаратах прямо со своих мобильных устройств, именно поэтому мы написали краткий обзор о том, на что стоит обратить внимание перед выбором игрового портала.





Наличие лицензии и системы безопасности

Основной признак хорошего игрового клуба – это наличие лицензии, которая позволяет вести игорный бизнес в определенной юрисдикции, а также служит гарантом честной игры. Когда онлайн казино получает сертификат – ему автоматически присваивается статус законного бизнеса. Самыми надежными игорными лицензиями в мире считается Великобритания и Мальта. Кроме того наличие данного знака на сайте свидетельствует о надежности программного обеспечения и системы безопасности азартного учреждения. Разрешение на игры в Украине выдается зарубежными органами только если заведение соблюдает все необходимые условия.





Разноообразие игр в казино

Так например самыми популярными играми в казино Lux Win Club считаются видео-слоты. Помимо них, в игорных клубах Украины вы сможете увидеть карточные игры, рулетки, игры в кости и видеопокер. Существует множество компаний, которые разрабатывают игровые автоматы для игры в демо-режиме и на гривны, и далее мы рассмотрим самые популярные из них:

1. Microgaming.

Ведущий разработчик слотов для казино онлайн. Такой славы компания добилась благодаря широкому спектру тематик слотов и щедрой системе выплат которая достигает 95%.

2. NetEnt.

Данная компания в силах угодить любому азартному игроку из-за разнообразия созданных слотов в стиле Marvel. Благодаря постоянному развитию NetEnt достигли высоких результатов.

3. Playtech.

Разработчики Playtech славятся большим количеством выпущенных игр, которые покорили сердца игроков всего мира. Любой пользователь сможет найти тот слот, который будет ему по душе. Среди популярных аппаратов этой компании стоит выделить X-men, Rocky, Lotto Madness и Pink Panther.

4. RTG.

Компания Real Time Gaming была основана в 1998 году в Атланте и считается самым популярным поставщиком игровых аппаратов в Америке . В 2004 году о ней писали все новости, когда игрок с суммой в 1000 долларов смог выиграть джекпот размером 1.3 миллиона долларов.





Широкий спектр бонусных предложений в онлайн казино

Каждое украинское онлайн казино предоставляет своим клиентам бонусные предложения, которые подогревают интерес к игре. Некоторые поощрения только на первый взгляд кажутся прибыльными, а на самом деле ведут к убыткам. Рассмотрим самые распространенные не выгодные бонусы:

1. Бездепозитный бонус за регистрацию с высоким вейджером.

Чаще всего у такого вознаграждения тяжелые условия отыгрыша и вывода денег. К примеру, вы получаете бонусные 1000 гривен, но сможете вывести их после того, как на вашем балансе будет 10000 гривен, т.е. отыграете эту сумму от 10 и до 55 раз.

2. Cashback Бонус.

При полном проигрыше у гэмблеров все еще останется возможность отыграть кровные деньги, т.к. данная опция предполагает возврат проигранных средств от 10% и выше.

3. Фантомный бонус.

Сумма бонуса списывается в момент вывода средств. Будьте внимательны и изучайте правила бонусной программы. После этого выбирайте тот сайт, условия которого будут выгодными.





24/7 Служба поддержки для автомобилистов

Служба поддержки онлайн казино должна работать круглосуточно и без выходных. Консультанты должны оказывать помощь в создании профиля, ввода/вывода денежные средств, а также уведомлять вас про акции и выгодные предложения игрового заведения. Кроме того, каждому игроку должна предлагаться помощь в загрузке и установке программного обеспечения на телефон или планшет для игры в казино через приложение.