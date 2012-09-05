Штраф за пересечение сплошной двойной

Наезд заезд или пересечение двойной сплошной считается одним из грубейших нарушений правил дорожного движения в российской федерации. Хотелось бы напомнить что уже за достаточно большой промежуток времени размеры наказаний за это правонарушения не изменилось. В данной статье мы подробно рассмотрим виды штрафов и их размеры и действительно ли наказание за пересечение разметки 1.3 больше, чем за 1.1?





Размеры штрафов

Лучше заранее понимать какие последовать санкции за пересечения двойной сплошной разметки. Согласно КоАП водитель может быть оштрафован на следующие суммы:

разворот или поворот налево через двойную сплошную - 1500 рублей

Повторная фиксация пересечения двойной сплошной автоматической камерой - 5000 рублей

Повторное нарушения пересечения сплошной - лишения права управлять транспортным средством срок на 1 год.

Обгон по встречке - штраф 5 тысяч рублей или лишения права управлять транспортным средством срок на 4-6 месяцев.

Движения по встречной полосе - штраф 5 тысяч рублей или лишения права управлять транспортным средством срок на 4-6 месяцев.

Фиксация пересечения двойной сплошной автоматической камерой - штраф 5000 рублей

Наезд любым из колес на двойную сплошную полосу 1500 рублей

запрещенный выезд через сплошную с дворовой или прилегающей территории - 500 рублей

Езда по выделенной автобусной полосе - штраф 500 рублей в регионах и 3000 рублей Москва и СПБ

Делаем вывод что самое грубое нарушения предусмотрено за повторное нарушения правил дорожного движения. По этому если вы уже один раз нарушили данную статью ПДД лучше не стоит рисковать лишний раз, а то придется походить пешком целый год.





Ситуации, при которых пересечение сплошной возможно

Не получить штраф за пересечений двойной сплошной можно в некоторых случаях:

Если на дороге общего пользования существует препятствие и перед ним установлен знак "объезд слева", который имеет приоритет перед разметкой. Но перед этим нужно пропустить все встречные машины и не создавать для них помех.

Обгон медленных транспортных средств так называемых "тихоходов" на кузове которых присутствует красный треугольник и скорость этой машине не превышает 30 километров в час.

И конечно же самый сложно доказуемый вариант. Согласно административному кодексу РФ статья 2,7 автолюбитель имеет право нарушать любые правила дорожного движения для того чтобы избежать серьезных последствий в смертей или нанесений увечий средней и грубой тяжести. Для доказательства своей невиновности скорее всего потребуется запись с видео регистратора.



