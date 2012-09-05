Иногда бывают ситуации, когда возникают неисправности автомобиля, которые сложно сразу определить. Например, машина начинает плохо заводиться, наблюдаются проблемы с электроникой, увеличивается расход топлива. Выяснить это можно порой только с использованием современного диагностического оборудования, которое имеют некоторые автомастерские Воронежа. А некоторым просто нужно выяснить, каково состояние подержанного автомобиля, который они хотят приобрести.

Если обратиться в хорошую компанию, можно получить неплохую диагностику. Она включает следующие возможности:

- диагностика авто перед приобретением;

- исследование состояния ходовой части;

- полная компьютерная диагностика автомобиля в Воронеже;

- исследование бортового компьютера на предмет ошибок;

- тестирование коробки передач и прочих узлов;

- исследование системы кондиционирования;

- диагностика и ремонт электрооборудования автомобиля в Воронеже и т. д.

Как правило, всю эту информацию можно получить благодаря современным сканерам, которые быстро и очень точно измеряют состояние автомобиля и выясняют причину поломки. Управляют ими квалифицированные мастера, ведь простому человеку подобная техника не подвластна. Кроме сканера, могут использоваться и другие приборы:

- осциллограф с компьютером;

- ультразвуковой толщиномер;

- собственно компьютер;

- опрессовка системы и т. д.





Какие диагностические работы делают в автосервисах?

1. Диагностика состояния кузова. Многим при покупке автомобиля важно состояние кузова, ведь от этого зависит его долговечность. Кроме того, если машина была в аварии, а потом ее восстановили, это говорит о серьезной потере ее эксплуатационных качеств, что "на глаз" можно и не заметить. Толщиномер определяет, есть ли нарушения в геометрии кузова, было ли вмешательство в целостность лакокрасочной поверхности, нет ли свежих сварочных швов, мест, заделанных шпаклевкой и т. д.

2. Проверка ходовой части. Здесь специалисты выясняют, каково состояние разных элементов подвески, а также ходовой (амортизаторов, пружин, тормозной системы, сайлентблоков и т. д.). Эта система чаще всего выходит из строя и она очень влияет на безопасность вождения, поэтому контролировать ее нужно регулярно.

3. Диагностика двигателя и коробки передач. Ее выполняют, чтобы проверить, не протекает ли нигде масло, а также антифриз. Кроме того, устанавливают, как износились детали двигателя, требуется ли их регулировка или замена. Делают замеры компрессии разных цилиндров, проверяют работоспособность свечей зажигания и прочих элементов.

Грамотная и точная диагностика позволяет держать автомобиль исправным и своевременно делать ремонт.

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