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Какие услуги предоставляет автоломбард?
3 Октября 2017

Когда человек слышит слова «ломбард», то тут же представляет себе контору, которая обслуживает неблагополучных клиентов. На самом деле все обстоит далеко не так, особенно в случае с автоломбардом. К услугам данного учреждения часто обращаются достаточно обеспеченные люди. В последнее время даже несколько увеличился наплыв владельцев авто, желающих получить некоторую сумму денег. А всему виной кризис.


Основные услуги автомобильных ломбардов

Человеку, которому необходимо достать в кратчайшее время большую сумму денег, но при этом не хочется рисковать своим жильем пригодятся услуги автоломбарда. В обмен на свое транспортное средство можно получить достаточно денег, не связываясь с банковской системой или сомнительными учреждениями, обещающими огромные денежные средства задаром. Общей услугой для всех автоломбардов является:

  • покупка автомобиля у владельца,
  • предоставление ссуды под залог автотранспортного средства,
  • займ под ПТС (паспорт транспортного средства).

Объем услуг напрямую зависит от учреждения, в которое вы обратитесь. Очень часто они берут под залог не только легковые автомобили. Тяжеловесные машины, медтехника, водный транспорт и спецтехника также интересует автоломбарды.


Гарантии автоломбарда

Стоит отметить, что самый лучший автоломбард всегда держит данные всех своих клиентов под строжайшим секретом. Деятельность каждого ломбарда всегда контролируется государством. Зная это автоломбарды пытаются следовать всем правилам. Одним из них является наличие стоянки с надежной охраной и видеонаблюдением. В работе учреждения предусматриваются разные виды кредитования.

Признаком справедливой работы автоломбарда есть и то, что он осуществляет продажу машин очень хорошего качества. В таких учреждениях осмотром транспорта занимаются лучшие специалисты. Нет повода беспокоится, что сумма за такой автомобиль будет завышенной. В отличие от людей, которые продают авто самостоятельно автоломбард включает сюда еще и расходы на прохождение СТО. Покупка авто в ломбарде в разы выгоднее. Ведь после выплаты полной суммы вы будете полноправным владельцем авто со всеми документами. Такое транспортное средства, хоть оно и б/у, но все же полностью исправное.

В качестве итога можно сказать, что деньги под залог недвижимости - это далеко не то же самое, что под залог транспорта. Кредитные деньги за автомобиль достаются проще и без риска остаться жить под открытым небом.


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тут были комменты. RIP!






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