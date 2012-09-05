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Какие прогнозы на чемпионат Европы
2 Декабря 2020
Теги: ПДД

Европейский чемпионат по футболу – одно из самых долгожданных событий для фанатов этого вида спорта. Причем его смотрят не только в Европе, но и в других странах мира. Этот турнир пользуется популярностью даже у людей, далеких от мира спорта. Очень многие с удовольствием сделают ставку на победу любимой команды.

Финал «Евро-2020» не за горами

Очередной по счету чемпионат, который станет уже шестнадцатым, должен был начаться в июне текущего года. Но из-за пандемии COVID-19 срок его проведения сместился на год. Старт назначен на июнь следующего года. Впервые за 60-летнюю историю турнира матчи будут проведены одновременно в двенадцати государствах. Перечень стадионов, которые будут принимать команды, определили в 2014 году в Женеве.

Предстоящий чемпионат Европы дублирует формат предыдущего события, которое состоялось в 2016 году. В состязании примут участие 24 команды, тогда как Euro во Франции включало шестнадцать участников. Финальная часть продлится целый месяц. Этого с лихвой хватит поклонникам футбола, чтобы насладиться созерцанием любимой игры.

Отборочный тур

В этом этапе примут участие 55 европейских сборных, из которых составят 10 групп. В финал попадут по 2 лучшие команды из каждой группы, которые будут определены в ходе основного отборочного тура. Еще четыре сборные будут включены по результатам плей-офф, которые пройдут осенью текущего года.

Оставшиеся четыре места будут распределены между командами, ставшими победителями нового турнира УЕФА «Лиги наций». 16 сборных отберут в четыре группы, им предстоит принять участие в полуфинале и финале. Команды-победители получат «путевку» на европейский чемпионат.

Что говорят прогнозы

Футбол – один из самых популярных видов спорта, поэтому букмекеры предлагают большое количество ставок. Безусловный фаворит – Французская дружина. Подопечные Дидье Дешама на последнем мундиале показали высокий класс. В этом им не стал помехой даже юный возраст большинства игроков.

Еще один претендент на победу – Английская дружина. Участникам команды удалось достичь редкого взаимопонимания, что гарантирует качественную игру. Плюсом для англичан служит и тот факт, что одна из финальных встреч пройдет в Лондоне.

Среди фаворитов предстоящего Евро выделяют также и:

  • Италию;
  • Бельгию;
  • Хорватию.

Коллектив Испании также высоко котируется среди профессионалов. Российская сборная не рассматривается в числе реальных претендентов на победу. Но если подопечные Черчесова продемонстрируют такую же игру, как на домашнем ЧМ, то россияне приятно удивят поклонников футбола.

Источник - https://unlimbet.ru/

константин

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