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Какие параметры онлайн слотов являются настраиваемыми?
21 Февраля 2018
Теги: Игры

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Посетители виртуальных казино с онлайн слотами могут настраивать некоторые параметры игрового процесса. Это позволяет самостоятельно управлять характеристиками игры, подстраивая их под свои индивидуальные потребности. Чем шире спектр настраиваемых параметров и диапазон значений, тем лучше. Рассмотрим, какие параметры игровых слотов чаще всего подлежат настройке.

Играть в популярных интернет казино выгодно. Играйте и выиграйте в казино вулкан 777 любую сумму – и она сразу станет доступной для вывода на карту или виртуальный кошелёк. Зарабатывать на азарте в этом клубе особенно просто, поскольку здесь представлены самые дающие игровые автоматы с гибкой системой настройки параметров. Базовыми характеристиками, которые подлежат настройке, являются количество игровых линий и размер ставки на каждую такую линию. Чтобы управлять игровыми линиями, гемблерам достаточно воспользоваться клавишей Lines, а для выставления ставок - кнопкой Bet. Следует заметить, что в целях максимального повышения эффективности и результативности игрового процесса есть смысл выставления как можно большего количества линий выплат. Вообще, желательно играть на всех линиях, что предусмотрены в слоте, особенно, если бюджет это позволяет. Но даже при небольших финансовых возможностях лучше активировать все линии, выставляя при этом минимальные ставки.

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Настраивать размер ставки нужно с учётом финансовых возможностей и склонности к риску. Игроки, располагающие значительными суммами, могут играть на крупные ставки, не боясь при этом потерпеть поражение. При ограниченных финансовых возможностях игра на крупные ставки не рекомендуется, поскольку так бюджета хватит ненадолго, и игрок просто может не успеть сорвать куш. Также при выборе размера ставки следует исходить из готовности рисковать. Чем крупнее сумма стоит на кону, тем выше финансовый риск. И если игрок готов идти на такой риск, то он может вполне комфортно чувствовать себя, играя на крупные ставки. Размер ставки также зависит от уровня дисперсии выплат. Если он высокий, то целесообразнее играть на небольшие бэты, потому что игровой процесс предстоит длительный. При низкой или средней дисперсии выплат можно играть на более высокие ставки, но ждать от игры большую прибыль не стоит. В слотах с низкой дисперсией обычно соответствующие коэффициенты, которые обуславливают некрупные, но в то же самое время, частые выплаты.


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