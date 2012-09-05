Какие ошибки чаще всего допускают при выборе компании для кухни

Кухня по праву считается сердцем любого дома. Это не просто функциональное помещение для приготовления пищи, но и особое пространство, где по вечерам собирается вся семья, ведутся душевные разговоры за чашкой чая и принимаются близкие друзья. Именно поэтому ремонт на кухне и выбор кухонного гарнитура — это один из самых важных, ответственных и, как правило, самых дорогих этапов обустройства квартиры или загородного дома.

Кухонная мебель покупается не на один год, а как минимум на десять-пятнадцать лет. От того, насколько качественно она будет сделана, зависит ваш ежедневный комфорт. Однако на рынке сегодня представлены сотни фабрик, частных мастерских и дилеров. В попытках найти идеальное соотношение цены и качества покупатели нередко совершают критические промахи, которые в итоге обходятся им слишком дорого: срывы сроков, кривые фасады, быстро вышедшая из строя фурнитура и потрепанные нервы. Чтобы избежать подобных разочарований, давайте подробно разберем, какие ошибки чаще всего допускают люди при выборе компании для заказа кухни.

Ошибка №1: Ориентация исключительно на самую низкую цену

Это классическая и самая распространенная ловушка. В стремлении сэкономить заказчики часто отправляют свой эскиз в десяток компаний и выбирают ту, которая предложит наименьшую стоимость. Но чудес в мебельном производстве не бывает. Если цена на 30–40% ниже средней по рынку, значит, производитель на чем-то сэкономил.

Чаще всего экономия происходит за счет использования дешевого ЛДСП низкого экологического класса (он может выделять формальдегид), тонкой кромки, которая быстро отклеится от влаги, или самой примитивной китайской фурнитуры. Дверцы такой кухни начнут провисать уже через полгода, а ящики перестанут плавно закрываться. Кроме того, низкая цена в рекламе нередко является лишь "наживкой" (маркетинговым крючком), а после приезда замерщика и добавления всех необходимых опций итоговая сумма может вырасти в два-три раза.

Ошибка №2: Поверхностное изучение репутации производителя

Многие покупатели верят красивым словам менеджеров в салоне и ярким буклетам, совершенно забывая проверить, что говорят о компании реальные клиенты. Не стоит доверять исключительно тем отзывам, которые размещены на официальном сайте самой фирмы — чаще всего они проходят жесткую модерацию и показывают только позитив.

Изучайте независимые площадки, форумы жильцов, сайты-отзовики и социальные сети. Обращайте внимание не только на хвалебные оды (которые могут быть купленными), но и на то, как компания реагирует на негатив. Если фирма решает проблемы, бесплатно меняет бракованные детали и не игнорирует клиентов после получения денег — это хороший знак. Если вы находитесь на этапе поиска и хотите знать все нюансы рынка, обязательно изучите этот полезный источник, где подробно разобраны критерии выбора надежного производителя.

Ошибка №3: Подписание договора "не глядя"

Договор — это ваш единственный щит в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Огромная ошибка — пробежаться по нему глазами и сразу поставить подпись. Что нужно проверять в обязательном порядке?

Сроки изготовления и доставки. Должны быть указаны четкие даты в рабочих или календарных днях, а не размытые формулировки типа «в течение сезона».

Должны быть указаны четкие даты в рабочих или календарных днях, а не размытые формулировки типа «в течение сезона». Ответственность сторон. Какие пени выплачивает компания за каждый день просрочки?

Какие пени выплачивает компания за каждый день просрочки? Детализация заказа. В приложении к договору (спецификации) должен быть прописан каждый винтик: артикулы фасадов, название производителя фурнитуры (Blum, Hettich, Boyard и т.д.), материалы столешницы, цвет корпуса. Если написано просто «петля с доводчиком» — вам могут поставить самый дешевый аналог.

В приложении к договору (спецификации) должен быть прописан каждый винтик: артикулы фасадов, название производителя фурнитуры (Blum, Hettich, Boyard и т.д.), материалы столешницы, цвет корпуса. Если написано просто «петля с доводчиком» — вам могут поставить самый дешевый аналог. Условия оплаты. Избегайте компаний, требующих 100% предоплату. Адекватная схема: 30-50% при заключении договора, остаток — по факту доставки или после установки.

Ошибка №4: Разделение процессов производства и сборки

Если вы покупаете кухню в одной фирме, а для сборки нанимаете «знакомого мастера дядю Васю» или бригаду со стороны, вы рискуете оказаться в безвыходной ситуации при малейшем браке. Если деталь не подходит или фасад поцарапан, производитель обвинит сборщика («Он испортил деталь при монтаже!»), а сборщик — производителя («Они привезли кривые модули!»). Виноватых вы не найдете. Заказывайте проект под ключ: от замера до финального монтажа у одной компании. Только в этом случае на гарнитур будет действовать полная гарантия.

Ошибка №5: Экономия на фурнитуре ради дорогих фасадов

Желая сделать кухню визуально роскошной, покупатели часто заказывают дорогие фасады из массива дерева, натурального шпона или премиального акрила, но при этом урезают бюджет на фурнитуре. Это фатальная ошибка. Фасады — это только «лицо» кухни. А вот фурнитура (петли, направляющие, подъемные механизмы) — это ее «мышцы».

Кухня — самая эксплуатируемая зона. Вы будете открывать и закрывать каждый ящик десятки раз в день. Дешевые петли быстро заржавеют или провиснут под тяжестью дорогих тяжелых фасадов, а дешевые направляющие роликового типа сделают выдвижение ящиков с кастрюлями мучительным процессом. Лучше выбрать фасады из качественного МДФ в пленке или эмали, но поставить надежную австрийскую или немецкую фурнитуру.

Ошибка №6: Недооценка этапа замера помещения

Некоторые люди приходят в салон со своими размерами, нарисованными от руки на листочке, и просят спроектировать кухню по ним. Это недопустимо! Кухня (особенно встроенная под самый потолок) — это изделие, требующее миллиметровой точности. Профессиональный замерщик из компании учитывает десятки нюансов: кривизну стен и пола, наличие плинтусов, расположение труб водоснабжения и газовых счетчиков, выводы вентиляции, точное расположение розеток для бытовой техники, подоконники и радиаторы отопления. Ошибка всего в пару сантиметров может привести к тому, что встроенный холодильник не встанет на место, а дверца шкафа не откроется, упершись в подоконник. Замер всегда должен делать представитель компании, которая будет изготавливать мебель — тогда именно она несет финансовую ответственность за то, чтобы все подошло идеально.

Ошибка №7: Слепая вера красивым 3D-проектам вместо реального портфолио

Современные компьютерные программы позволяют нарисовать потрясающе красивые 3D-картинки будущей мебели. Менеджеры часто показывают их в качестве «работ фабрики». Однако нарисовать красивую картинку и реализовать ее в жизни — это две совершенно разные вещи.

При выборе подрядчика всегда требуйте показать живые фотографии установленных кухонь. Обращайте внимание на стыки, зазоры между фасадами (они должны быть ровными и одинаковыми повсюду), качество врезки техники, аккуратность обработки кромок. Еще лучше, если у компании есть шоурум, где можно потрогать материалы, оценить прочность конструкции и проверить, как работают сложные механизмы.

Заключение

Выбор кухонной компании — это процесс, который не терпит спешки. Кухня делается на долгие годы, и отнестись к этому проекту нужно как к серьезной инвестиции. Не стесняйтесь задавать продавцам неудобные вопросы, требовать сертификаты на материалы, внимательно, с лупой, вычитывать каждый пункт договора и проверять спецификации.

Ищите золотую середину между стоимостью и качеством. Помните, что хорошая мебель из безопасных материалов с долговечной фурнитурой не может стоить подозрительно дешево. Тщательно анализируя рынок, изучая репутацию производителей и обходя стороной типичные ловушки, вы сможете заказать кухню, которая будет радовать вас безупречным внешним видом и идеальной функциональностью каждый день.