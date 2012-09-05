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Какие обязательства есть у клиента при аренде авто в Крыму?
8 Марта 2017

Арендовать машину в Крыму – заманчивое предложение как для посещения достопримечательностей, проведения торжеств, так и для других целей. Главный плюс – это автономность и свобода передвижения. Вместе с тем при взятии авто напрокат клиент имеет и ряд обязательств. Во избежание недоразумений и споров с компанией-арендодателем знать их необходимо.


За что отвечает клиент

О традиционных требованиях к водительскому стажу и возрасту арендатора слышали многие. Эти ограничения фирма делает в целях минимизации риска ДТП на арендованных машинах. Машины обычно все застрахованы, однако клиент будет полностью отвечать за возможный ущерб при следующих обстоятельствах (вне зависимости от вида страховки):

  • уезд с места ДТП;
  • передача машины людям, не указанным в договоре аренды;
  • управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • участие в автогонках или соревнованиях;
  • «работа» таксистом на арендованном авто;
  • перевозка громоздких грузов;
  • буксировка другого транспорта;
  • грубое нарушение ПДД (проезд на красный свет, разворот в запрещенном месте, пересечение сплошной и др.).

Касаемо страховки следует также понимать разницу между КАСКО и ОСАГО: в первом случае страховая компания выплатит компенсацию, если виновник ДТП не арендатор, а во втором – застрахована и его ответственность. По КАСКО возможен вариант без франшизы (страховщик полностью возместит возможный ущерб) и с франшизой (в пределах определенной суммы клиент сам возмещает расходы). Важный нюанс: когда машина застрахована только по ОСАГО, но виновник ДТП скрылся или не найден, то платить за ремонт придется арендатору. Чаще такое случается на парковках. О любых повреждениях авто надо незамедлительно сообщать страховой компании и своему автопрокатчику.


Где можно ездить, а где нельзя

Об этом не всегда задумываются, особенно отдыхающие в Крыму. Специфика крымского региона такова, что некоторые дороги, показанные на карте, являются грунтовыми или вовсе переходят в бездорожье. Есть и места где, наоборот, проехать на авто можно, но по навигатору они не отмечены. Чаще всего арендуются легковые автомобили без повышенной проходимости, и поэтому ряд автопрокатчиков запрещает ездить своим клиентам по неасфальтированным дорогам и серпантину. Это больше актуально для ЮБК (Южнобережный Крым). Другие компании просто не рекомендуют арендаторам выбираться в такие места, третьи лояльно относятся к этому. В любом случае следует адекватно оценивать риски и свои силы. Ведь даже маленький камень, попавший на лобовое стекло и кузов, оставит повреждения на машине.

Разумеется, не следует заезжать на пляжи, прибрежные зоны и другие места, запрещенные ПДД. С клиента в этом случае могут в качестве штрафа удержать залог (это прописывается в договоре). При любых поломках автомобиля движение продолжать нельзя. Следует обратиться к арендодателю, иначе использование машины будет расцениваться как нарушение «Инструкции по эксплуатации автомобиля».

Соблюдение всех правил при прокате авто – обязательное условие, чтобы получиться удовольствие от вождения по крымскому полуострову.


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