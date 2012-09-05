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Какие новые знаки появились на российских дорогах в марте 2023 года?
29 Июня 2023
Теги: авто

Дорожное движение меняется из года в год, следуя за техническим прогрессом. Появляются новые виды транспорта, а вместе с ними меняются потребности участников движения. 1 марта нынешнего года в России был введен в эксплуатацию ряд дорожных знаков, некоторые из них обязаны своим появлением новым транспортным средствам, другие – условиям движения, впервые введенным с нынешнего года, а третьи являются обновленной версией старых указателей в новой конфигурации.

В этой статье мы подробнее остановимся на новых знаках, которые уже можно встретить на российских дорогах.


Знаки средств индивидуальной мобильности

Средства индивидуальной мобильности – это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другой транспорт, имеющий двигатель, одно колесо или несколько.

Долгое время все они не имели специального обозначения в ПДД из-за низкой мощности мотора. Это автоматически делало владельца электросамоката или гироскутера в глазах закона пешеходом. После возникновения первых прецедентов ДТП с участием этих транспортных средств для устройств предложили обозначение «СИМ» – средства индивидуальной мобильности. Теперь водителям данной категории транспорта разрешено передвигаться по выделенной для велосипедистов полосе проезжей части, в случае, если их возраст от 14 лет и старше, а также по специальным дорожкам в области пешеходной зоны и по тротуару, если не имеется специально отведенных пространств, а вес транспорта не превышает 35 кг.

Для обозначения участков движения, разрешенных и запрещенных для СИМ, введены новые знаки:

  • 8.27 – «Лица на средствах индивидуальной мобильности»
  • 8.28 – «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности»
  • 3.35 – «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено»

Знак 8.26 «Зарядка электромобилей»

Электромобили становятся все более популярным транспортом. Отвечая на запрос потребителя, в крупных городах появляются станции зарядки. Дело в том, что прямое соединение с обычной бытовой сетью может представлять риск из-за отсутствия контроля заземления и напряжения. Зарядка машины должна осуществляться на специальных станциях. Чтобы обозначить их местоположение и заблаговременно предупредить водителей электромобилей о возможности восполнить недостаток энергии, с 1 марта на дорогах используется знак 8.26 – «Зарядка электромобилей».


Знак 3.34 «Движение автобусов запрещено»

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда Россия стала страной проведения этого масштабного события, на отечественных дорогах впервые появился знак, запрещающий проезд крупногабаритных автобусов. Это было сделано для того, чтобы ограничить въезд в историческую часть города.

В 2023 году принято решение вернуть знак правила дорожного движения. Его действие не будет распространяться на школьные и маршрутные автобусы.


Обновленные знаки парковки

1 марта знаки парковки претерпели небольшие изменения. Для экономии пространства и оптимизации разметки новый указатель платной остановки совместил в себе пиктограмму 6.4 и 8.8. Для удобства водителей платная парковка теперь выделяется синей разметкой, бесплатная – белой.

Аналогичные преобразования произошли со знаком «Парковка для инвалидов»: теперь он совмещает в себе обозначение указания остановки и таблички, ранее располагавшейся под полотном.


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