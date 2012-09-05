Люди склонны испытывать желание всем нравиться, многие продолжают жить прошлым или слишком много думать о будущем. А в настоящем, они ощущают себя несчастными. Существуют ментальные ловушки, мешающие жить счастливо и стремиться к успеху.





Как выбраться из этих ловушек

Первая ловушка. Желание во всем быть правым.

Многие люди зависимы от желания чувствовать себя правыми во всем. Многие настолько стремятся всегда и везде чувствовать и доказывать окружающим свою правоту, что готовы даже пожертвовать близкими отношениями. Важно задуматься, а стоит ли оно того.

Вторая ловушка. Попытка все контролировать. Психологически здоровый человек не испытывает желания держать под контролем все свои жизненные ситуации и, уж тем более, контролировать жизни своих близких. Порой стоит отпустить ситуацию и позволить всему идти своим путем. То же самое касается контроля над жизнью детей. Для многих будет гораздо полезнее совершить некоторые ошибки и разобраться во всем самостоятельно.

Ловушка третья. Винить всех вокруг себя. Человеку необходимо осознать, что ответственность за свою жизнь лежит только на нем. Если не хватает в жизни материальных благ или работа не приносит удовольствия, то изменить ситуацию под силу каждому. Пора прекратить обвинять окружающих людей и обстоятельства в собственных падениях и неудачах.

Человек склонен к такому поведению, а это не несет ничего, кроме обиды и накопления злости. Нужно перестать это делать и заняться исправлением ситуации.

Ловушка четвертая – ведение негативного внутреннего диалога. Отрицательные мысли и ощущения способны навредить. Постоянно угнетаемый собственными рассуждениями человек, не может стремиться вперед, так как сам себе не верит.

Пятая ловушка – жаловаться на все в этом мире. Как много людей выглядят подавленными и расстроенными. Пребывают в негативном расположении духа. Это состояние вытекает из въевшейся привычки жаловаться.

Ловушка номер шесть. Критика. Все люди разные. Не бывает хороших, плохих и прочих. Есть субъективный взгляд на чужого человека и его жизнь. Он может отличаться от истины. Это нужно принять как аксиому.

Под седьмой ловушкой прячется вездесущее желание быть хорошим для всех.

Здесь действует тот же закон, что и в предыдущей ловушке. Все люди разные. Нужно принять свою личность и полюбить ее.

Успешный человек привык рисковать, ведь именно это качество отличает лидеров. Вулкан игры онлайн предлагают вниманию посетителей самые увлекательные развлечения, в ходе которых можно быстро и в разы увеличить собственные доходы. Умение принимать волевые решения часто позволяет облегчить собственную жизнь и забыть о финансовых трудностях.

Ловушка восьмая – боязнь перемен. Жизнь – это движение. Во время этого движения направления могут меняться помногу раз. Не стоит бояться этих изменений. Почти всегда они ведут к лучшей жизни.

Девятая ловушка. Навешивание ярлыков. Человек склонен давать событиям свои определения, даже не разобравшись в них.Так же поступают и в отношении незнакомцев. Это закрывает сознание.

Ловушка десятая – держаться за прошлое. Выбраться из этой ловушки сложнее всего. Особенно, если то, что происходит в настоящем, совершенно не нравится, человек цепляется за воспоминания, как за спасательный круг. Но в этом и кроется ошибка. Нужно принять настоящее таким, какое оно есть, и только тогда появится возможность прийти к лучшему.

Ловушка одиннадцать. Оправдания. Перестав искать себе оправдания, человеку открывается одна из важных истин, на пути к счастью его тормозит лишь собственная лень, нежелание смотреть правде в глаза или неверный круг общения. Нужно не искать оправдания собственным поступкам, а стремиться изменить их.

День за днем искореняя свои ошибки, человек способен освободиться от оков, почувствовать себя счастливым, а это самый важный шаг на пути к успеху.



