Как стоит выбирать зарядку для автомобиля?

Современный быт человека сложно представить без мобильного телефона, так как он является полезным не только как средство связи. С помощью смартфона можно получать актуальную информацию о происходящих событиях, слушать музыку, выполнять покупки. Для тех же автомобилистов смартфон полезен тем, что его можно использовать и в качестве навигатора. Другой вопрос, что такое количество задач, выполняемых телефоном, не может не сказаться на скорости его разрядки. Даже дорогие модели телефонов приходится заряжать иногда и более одного раза в день. Если владелец смартфона много времени проводит за рулем, то ему будет полезно обзавестись автомобильной зарядкой.





Принципы подбора зарядки в автомобиль

Такие аксессуары подключаются к гнезду прикуривателя, и могут заряжать не только смартфоны, но и планшеты или ноутбуки. Правильно выбранный аксессуар сделает процесс зарядки быстрым и безопасным. Пользователь может купить автомобильное зарядное устройство как в проводном, так и беспроводном исполнении. Второй вариант несколько более дорогой, кроме того, далеко не все устройства могут заряжаться беспроводным способом. Сама зарядка может представлять собой специальный переходник, к которому нужно подключать кабель. Также это может быть и полноценное зарядное устройство, где есть свой кабель.

Из основных параметров, на которые стоит обратить свое внимание, выделяется сила тока и напряжение зарядного устройства. Лучше покупать зарядные устройства с большей силой тока, так как это позволит заряжать и телефоны, и планшеты, и ноутбуки. Что касается напряжения, то оно может превышать напряжение аккумулятора используемого гаджета не более, чем на 5%.

Полезно перед покупкой зарядного устройства изучить структуру провода, так как низкокачественный провод быстро сотрется, замнется или произойдут другие проблемы. Наиболее долговечными, традиционно, выступают витые кабели, которые позволяют без проблем регулировать его длину. Да и в целом это более практичные кабели.





Дополнительные полезные характеристики зарядного устройства

В машине можно использовать музыку разным способом – через FM модулятор, через проигрыватель или через смартфон. Делать это можно и через планшет или ноутбук, поэтому у зарядного устройства должно быть большое количество портов разного формата. Это позволит одновременно заряжать разные устройства.



