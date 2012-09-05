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Какие бывают экспресс ставки на спорт в Мелбет
16 Ноября 2020

Экспрессы очень востребованы, практически каждая букмекерская контора предлагает представленную категорию споров. Они подходят ценителям азарта, опытным, начинающим игрокам. Экспресс ставки на спорт актуальны за возможность «сорвать банк», однако успех всей комбинации может быть утерян в случае одного неверно прописанного исхода. 

Преимущества пари заключаются в росте размера ставки, поскольку показатели умножаются, а при выигрыше сумма является достаточно заманчивой. Из этой же особенности вытекают минусы, ведь шансы проиграть растут соразмеренно количеству событий.

Спрогнозировать такие ставки проблематично в Melbet официальный сайт, поскольку профессионалы предпочитают выполнить тщательный анализ, они скорее выберут одиночные события. Стратегия практически не существует, потому как в большей мере успех зависит от удачного стечения обстоятельств.

Профессионалы также ставят на экспресс в Melbet букмекерская контора на сайте https://1ilac.com/, если были предложены привлекательные котировки. Обычно это происходит при матчах, где аутсайдеры и фавориты уже известны. Ставки небольшие, но в сумме дадут прибыль.


Что такое ставка на экспресс  

Многим интересно, что такое ставка на экспресс. Это комбинация, полученная из нескольких выборов. Если исход хоть одного события не будет соответствовать предположенному, сумма проиграна.

Добиться успеха можно при выигрыше всех составляющих, либо при возврате остальных показателей в случае соответствующих действий букмекера. Так прогноз принесет меньшую сумму, поскольку возвратные показатели будут заменены на единицы.

Для расчета выполняется умножение и последующее округление цифры до 2-3 знаков после целого числа. Пример: при коэффициентах 2,0, 1,7, 1,5, 1,8 сумма считается посредством умножения. В итоге получится показатель 9,18. Для расчета выигрыша нужно умножить вложенную сумму на показатель и отнять свой вклад. Пример 500 x 9,18 – 500 = 4090 р.

Прогноз ставки на спорт экспресс в Melbet – рискованное дело, в процессе вы платите маржу за каждый из коэффициентов и увеличиваете риск. Однако при успешном исходе можно получить заметную прибыль.  


Как сделать ставку экспресс 

Привлекательный коэффициент делает экспрессы востребованными у новичков, поэтому возникает вопрос, как сделать ставку экспресс в Мелбет официальный сайт? Букмекеры продумали все, для простоты выполнения ставок: нужно сделать несколько выборов (от двух) именно их объединяют в экспресс.

В таблицах уже указаны события, команды и предложены просчитанные специалистами коэффициенты. После активации выбранных ставок, нужно перевести взгляд вправо, где выведен купон букмекера.

Там остается кликнуть на «экспресс» категорию. Потенциальный выигрыш будет рассчитан в автоматизированном режиме, что экономит время пользователей и позволяет оценить предложение.


Стратегия ставок экспресс ставки на спорт

Профессионал не будет ставить на экспресс в Melbet букмекерская контора без оглядки на обстоятельства, важно изначально определиться с целью ставки. Такие комбинации весьма интересны, помогают ощутить азарт, но шансы получения прибыли не слишком высокие.

Стратегия ставок экспресс ставки на спорт:

  • Победа фаворитов. Выбираются исходы в пределах от 1.20 до 1.50, метод основан на успехе сильных спортсменов или групп. Много матчей включать не следует.
  • Моно-экспресс. Подходит для баскетбола с выбором 3 одинарных матчей. Сумма банка делится на четный тотал 1-ой четверти команда 2, четный тотал 1-ой четверти и четный тотал 1-ой четверти команда 1.
  •  «Тоталы» в 3-х экспрессах. Подбирается пара матчей (футбол), в которых по вероятности голов будет минимум. Собирают 3 экспресса где «тотал больше 2.5» и «тотал меньше 2.5».

Каждый сам вправе выбирать тип ставок, экспресс может стать отличным развлечением и возможностью получения прибыли. Однако рассчитывать на непременный успех не стоит.


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