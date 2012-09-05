Прокатные компании предоставляют клиентам богатый выбор авто. Несложно подобрать машину, которая будет идеально подходить по имеющемуся бюджету и текущим задачам. Например, этом можно сделать тут.

Несмотря на все сказанное, некоторые модели пользуются большим спросом. На это есть несколько причин:

характеристики конкретного авто лучше всего соответствуют ожиданиям большинства автолюбителей;

конкретная модель или марка более известна широкому кругу людей;

машина выигрывает у конкурентов по надежности, экономичности и другим параметрам.

Сложившеюся ситуацию можно обернуть в свою пользу. Так, воспользовавшись самым востребованным предложением проще всего избежать потенциальных проблем. Вероятнее всего, клиенту не придется сталкиваться с неожиданными поломками.

В туристический сезон целесообразнее, наоборот, обращать внимание на наименее популярные машины. Они всегда будут в наличии, а сама компания может несколько снизить стоимость их проката. О различных технических проблемах легко узнать заранее. В этом помогут тематические интернет-ресурсы.





Какие модели пользуются большей популярностью?

В компаниях автопроката, в зависимости от стоимости, все модели делятся на 3-4 класса. Такой классификацией можно воспользоваться и в данном случае:

эконом-класс. Здесь с большим отрывом лидирует Renault Logan. Машина предлагает вместительный багажник и весьма удобный салон. К тому же Logan надежен и практичен. Также клиенты обращают внимание на седаны Volkswagen Polo и Chevrolet Aveo;

средний класс. В этом сегменте первое место делят Kia Rio и Hyundai Solaris. Они достаточно надежны, экономичны и отличаются демократичной ценой. Также востребованы Ford Focus и Chevrolet Cruze. Все четыре модели обеспечивают достойный уровень комфорта. О случайных поломках в пути переживать не стоит;

бизнес-класс. Toyota Camry, Nissan Teana и Mazda 6 демонстрируют схожие характеристики и пользуются примерно одинаковым спросом. Клиенты могут рассчитывать на комфортабельный салон с хорошей эргономикой, великолепные ходовые качества и современную электронную начинку. В меру строгий дизайн позволяет использовать эти модели как для деловых встреч, так и торжественных событий;

премиальный сегмент. Тут BMW 7-й серии и S-class от Mercedes вне конкуренции. Другим автопроизводителям пока не удалось добиться аналогичного баланса дизайна, передовых технологий, комфорта и надежности.



