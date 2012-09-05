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Какие автомобили наиболее востребованы в прокатах
14 Декабря 2017

Прокатные компании предоставляют клиентам богатый выбор авто. Несложно подобрать машину, которая будет идеально подходить по имеющемуся бюджету и текущим задачам. Например, этом можно сделать тут.

Несмотря на все сказанное, некоторые модели пользуются большим спросом. На это есть несколько причин:

  • характеристики конкретного авто лучше всего соответствуют ожиданиям большинства автолюбителей;
  • конкретная модель или марка более известна широкому кругу людей;
  • машина выигрывает у конкурентов по надежности, экономичности и другим параметрам.

Сложившеюся ситуацию можно обернуть в свою пользу. Так, воспользовавшись самым востребованным предложением проще всего избежать потенциальных проблем. Вероятнее всего, клиенту не придется сталкиваться с неожиданными поломками.

В туристический сезон целесообразнее, наоборот, обращать внимание на наименее популярные машины. Они всегда будут в наличии, а сама компания может несколько снизить стоимость их проката. О различных технических проблемах легко узнать заранее. В этом помогут тематические интернет-ресурсы.


Какие модели пользуются большей популярностью?

В компаниях автопроката, в зависимости от стоимости, все модели делятся на 3-4 класса. Такой классификацией можно воспользоваться и в данном случае:

  • эконом-класс. Здесь с большим отрывом лидирует Renault Logan. Машина предлагает вместительный багажник и весьма удобный салон. К тому же Logan надежен и практичен. Также клиенты обращают внимание на седаны Volkswagen Polo и Chevrolet Aveo;
  • средний класс. В этом сегменте первое место делят Kia Rio и Hyundai Solaris. Они достаточно надежны, экономичны и отличаются демократичной ценой. Также востребованы Ford Focus и Chevrolet Cruze. Все четыре модели обеспечивают достойный уровень комфорта. О случайных поломках в пути переживать не стоит;
  • бизнес-класс. Toyota Camry, Nissan Teana и Mazda 6 демонстрируют схожие характеристики и пользуются примерно одинаковым спросом. Клиенты могут рассчитывать на комфортабельный салон с хорошей эргономикой, великолепные ходовые качества и современную электронную начинку. В меру строгий дизайн позволяет использовать эти модели как для деловых встреч, так и торжественных событий;
  • премиальный сегмент. Тут BMW 7-й серии и S-class от Mercedes вне конкуренции. Другим автопроизводителям пока не удалось добиться аналогичного баланса дизайна, передовых технологий, комфорта и надежности.


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тут были комменты. RIP!






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