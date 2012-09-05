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Какие автоаксессуары стоит докупить вместе с фаркопом: от подлокотника до дефлекторов
18 Апреля 2025
Теги: авто

Установка фаркопа значительно расширяет функциональность автомобиля: с его помощью можно буксировать прицепы, перевозить велосипеды, устанавливать платформы и дополнительные багажники. Но чтобы этот элемент стал действительно удобным и безопасным в эксплуатации, полезно дополнить его другими автоаксессуарами. Некоторые из них повышают комфорт в дороге, другие — защищают кузов и салон, а третьи — обеспечивают лучшую видимость и функциональность при использовании фаркопа. Ниже — обзор самых практичных аксессуаров, которые стоит докупить вместе с фаркопом.

1. Защита розетки и заглушка на шар

После установки фаркопа первое, что стоит приобрести, — это заглушка на шар и крышка для розетки электрики. Заглушка защищает металлический шар от влаги, грязи, реагентов и механических повреждений, особенно в период, когда фаркоп не используется. Это помогает сохранить покрытие шара и продлить срок службы сцепного устройства. Розетка тоже нуждается в защите — крышка предотвращает попадание воды и пыли в контакты, что особенно важно зимой и при мойке автомобиля.

2. Замок на фаркоп

Если установлен съёмный крюк, стоит подумать о замке, который защитит фаркоп от кражи. Особенно это актуально для моделей с быстросъёмным вертикальным креплением — такие крюки легко демонтируются и стоят недёшево. Замки выпускаются под разные типы сцепных устройств и блокируют механизм крепления, исключая возможность снятия без ключа.

3. Подлокотник — для дальних поездок с прицепом

Хотя подлокотник не связан напрямую с фаркопом, его наличие делает поездки с прицепом или грузом значительно удобнее. Во время буксировки важно сохранять спокойствие и контроль над дорогой — удобная посадка и дополнительная поддержка руки снижают усталость водителя. Особенно это актуально при длительных переездах и путешествиях с трейлером или кемпером.

Если в комплектации автомобиля подлокотник отсутствует, можно установить универсальный съёмный или модельный вариант, подходящий по дизайну и размеру.

4. Дефлекторы капота и окон

Фаркоп часто используется в загородных поездках, на дачу, охоту или рыбалку — там, где больше пыли, грязи и мелких насекомых. Дефлектор капота (мухобойка) помогает защитить лобовое стекло и переднюю часть капота от грязи и сколов, а ветровики на окна дают возможность проветривать салон даже во время дождя или движения на пыльной трассе.

Если вы планируете активно использовать прицеп, особенно летом, когда открытые окна — обычное дело, такие аксессуары становятся действительно полезными.

5. Коврики в салон и багажник

Буксировка прицепа, выезды на природу, перевозка груза — всё это неизбежно связано с грязной обувью, инструментами и пыльными вещами. Резиновые коврики в салон и лоток в багажник защищают отделку автомобиля от загрязнений и влаги, упрощают уборку. Особенно удобны коврики с бортиками, которые удерживают воду и песок, не позволяя им стекать под сиденья или в обивку.

6. Защита картера

Многие владельцы фаркопов активно используют автомобиль на бездорожье или в условиях плохих дорог. Если прицеп гружёный, а дорога неидеальна — риск зацепить днище возрастает. Металлическая защита картера обезопасит двигатель и коробку передач от ударов камней, колеи или выступов. Это особенно актуально для кроссоверов, внедорожников и пикапов.

7. Кенгурятники и пороги

Если фаркоп используется регулярно, автомобиль часто попадает в сложные условия. Передний силовой обвес (кенгурятник) и боковые пороги не только украшают внешний вид, но и защищают кузов от повреждений. Например, при выезде с прицепом задним ходом можно зацепить угол, куст или забор — силовые элементы примут удар на себя.

8. Браслеты противоскольжения

При буксировке тяжёлого прицепа сцепление с дорогой особенно важно. Если вы часто выезжаете зимой или за город, противоскользящие браслеты помогут выбраться из снега или грязи. Это дешёвое, компактное и полезное дополнение к фаркопу — особенно если с прицепом вы застрянете на просёлке или заснеженной парковке.

9. Универсальный багажник или бокс

Фаркоп часто используют для установки платформенного багажника — например, для перевозки чемоданов, канистр, генераторов. Альтернативный вариант — бокс на крышу, если нужно больше места. Некоторые водители предпочитают иметь оба варианта: багажник на фаркоп — для тяжёлых предметов, на крышу — для объёмных и лёгких.

10. Светоотражающие элементы и таблички

Если ваш прицеп или платформа с велобагажником перекрывает номерной знак, стоит установить дополнительный номерной держатель с подсветкой. Также полезно иметь светоотражающие наклейки, особенно при перевозке выступающего груза. Это повысит безопасность и поможет избежать штрафов.

При подготовке статьи частично использованы материалы с сайта mnogofarkopov.ru - какие автоаксессуары стоит докупить к фаркопов

Дата публикации: 3 июня 2022 года


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