После выхода из строгого карантина многие бизнесы, в которых используется спецтехника на базе коммерческого транспорта, возобновили закупки необходимых видов новых машин. Какая же специальная техника на базе грузовых шасси пользовалась спросом в Украине?





Бензовозы с учетом топлива помогают автодорожникам

Часть средств, выделенных на борьбу с пандемией, решили потратить на строительство и ремонт дорог в Украине. Подобное перераспределение статей расходов улучшило покупательную способность предприятий, которые занимаются автодорожными работами. Для строительства и ремонта транспортных магистралей стала закупаться разноплановая спецтехника https://thk.kiev.ua/. Заказать и купить самосвалы, автобетоносмесители, автобетононасосы, автокраны и другие виды дорожностроительной техники – запросы на такую технику выросли в разы по сравнению не только с периодом карантина, но и в сравнении с докарантинным спросом на такие грузовые машины с навесным оборудованием.

Кроме того, существенно увеличилось количество выпускаемых и продаваемых автотопливозаправщиков, бензовозов со встроенной системой учета топлива, которые изготавливают и реализуют на Заводе спецтехники Техкомплект (производство компании находится в Полтавской и Киевской областях, а офис продаж – в Киеве). Причем, основные покупатели – это именно автодорожники. Есть еще один косвенный фактор, помимо увеличения объемов строительства дорог и выделенных на такие работы бюджетных средств, - с 1 апреля 2020 года возобновляется система штрафования предприятий, хранящих горючее без наличия лицензии. Для работы на удаленных объектах подрядчик должен обеспечить всю работающую дорожностроительную технику своевременной дозаправкой топлива. Поэтому без наличия лицензии на хранение топлива предприятию нужно выполнять доставку горючего на рабочую площадку при помощи автотопливозаправщиков. Только за прошедшую весну более 20 автотопливозаправщиков Техкомплект отправились работать в такие дорожностроительные компании, как «Автострада», «Автомагистраль Юг» и другие.

Когда выбирается такая спецтехника, цена ее определяется исходя из следующих факторов:

Стоимость базового шасси – цена на грузовики, использующиеся в качестве базовых для монтажа автоцистерн, зависит от страны происхождения грузового бренда, колесной формулы машины, ее полной массы и грузоподъемности, технических характеристик двигателя (экологический стандарт, мощность, объем).

Объем заказываемой автоцистерны для транспортировки светлых нефтепродуктов (дизтопливо, бензин, керосин и т.п.). Также на стоимость готового бензовоза влияет количество секций в цистерне.

Наибольшим спросом пользуются автоцистерны объемом 4, 5,5 и 10,5 кубометров.





Вахтовые автобусы для транспортировки персонала

Удаленные рабочие объекты есть не только у автодорожников, но и у энергетических компаний. Для работы на таких площадках необходимо доставлять персонал и оборудование. Для таких целей закупаются вахтовые автобусы (вахтовки, бригадные автомобили). Если на удаленном рабочем объекте предстоит работать в течение длительного времени, практикуется изготовление так называемых мобильных жилых модулей: в фургонах таких машин, помимо пассажирских мест, есть спальные места, а также бытовой отсек (умывальник, плитка для приготовления еды).



