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Как защитить трудовые права?
20 Января 2021

Как правильно решать трудовые споры? Кто-то делает это самостоятельно, но не всегда получает необходимый результат. Для предотвращения любых неприятных ситуаций стоит ознакомиться с услугами, которые предоставляет юрист в области трудового права.


Что входит в компетенцию юриста?

Помощь юриста данного направления требуется при необходимости:

  • Разработки концепции коммуникаций работника и работодателя, которая будет соответствовать бизнесу клиента.
  • Организации отношений с сотрудниками, которые будут подходить под требования бизнеса.
  • Оценки перспективности такого вида спора или досудебного урегулирования.

Опытный юрист по трудовым спорам научит соблюдать свои интересы при оформлении отношений на работе. Стоит сказать, что при своей деятельности он будет учитывать действующее законодательство.

Если вы столкнулись с трудовыми спорами, вам необходим опытный юрист. Защита соответствующих прав сотрудников и работодателей включает ряд услуг:

  • Проведение консультаций по вопросам споров, которые возникают как в офисе, так и на производстве.
  • Комплексную проверку документов, чтобы установить их соответствие трудовому законодательству.
  • Внесение правок в существующие условия подготовленных договоров, которые решает сделать работодатель.
  • Проведение переговоров с профсоюзными организациями и сотрудниками в интересах работодателя.
  • Разрешение как коллективных, так и индивидуальных споров на работе.
  • Проведение консультаций по вопросам трудового права, соблюдения сотрудниками установленной дисциплины.
  • Подготовка документов, которые будут защищать персональные данные.
  • Досудебное решение данного вида споров.
  • Решение таких споров в суде.
  • Проведение кадрового аудита. Позволяет работодателю защититься от претензий, которые приходит от контролирующих органов и сотрудников.

Защита трудовых прав сотрудников

Трудовое право – достаточно специфическая отрасль, в которой не каждый человек готов разбираться. В частности, защита такого вида прав в суде актуальна только при изучении индивидуальных споров на работе.

Если вы обратитесь в юридическую организацию, то опытные специалисты позволят легко урегулировать как досудебные, так и судебные конфликты. Стоит сказать и про то, что обязательно составляется договор, позволяющий организовать взаимовыгодное сотрудничество.

На счету юристов по трудовому праву сотни проектов, что гарантирует результативность любого обращения. Не пытайтесь разобраться в законодательстве, правильное решение – обратиться к юристу, который знает, как ответить на трудовые вопросы правильно и точно.


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