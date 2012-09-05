Виртуальный букмекер 1xbet предлагает своей пользовательской аудитории ежедневно более тысячу событий, на которые принимаются онлайн-ставки. Кроме этого на веб-сайте букмекера представлено несколько сотен слот-автоматов. Чтобы воспользоваться такой возможностью достаточно пройти регистрационную процедуру. Однако многие бетторы не знают, как зарегистрироваться 1xbet на телефоне. Это легкая процедура, не требующая особых усилий. Выполняется она в считанные минуты. После ее завершения беттор может приступить к онлайн-игре и к оформлению ставок.
Варианты регистрации
Зарегистрироваться на официальном веб-сайте виртуального букмекера можно
четырьмя способами. Первый из них подразумевает регистрацию в один клик.
Можно пройти процедуру с мобильника или же через электронную почту.
Также у бетторов есть возможность авторизоваться через профиль в соц.
сетях. Каждый из перечисленных способов требует минимум времени и
позволяет пользователю стать полноправным игроком на данной платформе.
Вне зависимости от выбранного ресурса - будет это мобильное приложение,
зеркала или же официальный веб-портал конторы, логин/пароль остаются
неизменными. С их помощью можно авторизоваться на любом из перечисленных
веб-сайтах.
В случае возникновения проблем или же вопросов, достаточно связаться со
службой техподдержки, которая работает круглосуточно. Представители
службы помогут в решении любых сложностей, возникших при регистрации.
После завершения процедуры беттор должен активировать лицевой счет.
Нужно внести средства и подтвердить свою личность. Когда сумма
отобразится на лицевом счету, вы можете рассчитывать на получение
приветственного бонуса. Его сумма является аналогичной сумму первого
пополнения. В случае потери логина/пароля не нужно создавать новый
профиль. Достаточно обратиться в саппорт и ваш доступ будет
восстановлен.
Если вы желаете зарегистрироваться всего в 1 клик, нужно выбрать соответствующую опцию на веб-сайте букмекера. Затем заполняется онлайн-анкета и выбирается валюта игры. После подтверждения действий система автоматически сгенерирует пароль/логин. Также регистрационную процедуру можно выполнить через свой телефонный номер. Его нужно будет внести в специальную онлайн-форму. Потребуется и выбор валюты. Затем на ваш мобильник поступят логин/пароль и дальнейшие инструкции. Текстовые сообщения будут поступать по мере вашей активности на веб-сайте виртуального букмекера. Поэтому нужно внимательно следить за СМС-сообщениями и вовремя реагировать на них.