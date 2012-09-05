Как запускать игровые автоматы бесплатно в казино Вулкан Гранд



Чтобы стимулировать пользователей быстрее переходить с виртуального счета на реальный, многие казино ограничивают время тестового режима. Механизма два — не пополняемый демосчет или ограниченный срок действия виртуального депозита. В игровые автоматы казино Вулкан Гранд играть бесплатно можно неограниченное время. Право перейти на режим демо и снова делать виртуальные ставки сохраняется и для пользователей, которые уже переводили деньги на депозит казино.





Тестовый режим для анонимных пользователей

Азартный клуб Вулкан Гранд лояльно относится к незарегистрированным посетителям. Все игровые аппараты, представленные на страницах сайта, можно запустить анонимно — не регистрируясь на портале и отключив идентификацию пользователя браузером. Все правила использования площадки в этом случае останутся прежними:

слоты запускаются после нажатия клавиши «Демо» на превью игрового аппарата;

на счету сразу лежит сумма 1000 рублей (или эквивалент, если выбран другой вид валюты);

если средства закончились, нужно обновить страницу и депозит пополнится снова.

Для этих средств есть ограничения. Они не могут быть сняты, какую бы сумму не удалось выиграть. Во время тестовой игры не происходит изменений в статусе пользователя — не продвигается лента званий внутри игрового клуба, не начисляется кешбэк и комп-пойнты. Казино даже не сохраняет статистику выигрышей — как только сессия будет завершена, аппарат сотрет историю. Для хранения данных о бесплатных клиентах игорное заведение ресурсы не выделяет.





Демо-версии слотов и бездепозитные бонусы

Зарегистрированные пользователи могут получить презенты для игры в виртуальном варианте и настоящей. Бездепозитный бонус — сумма на счет, которую нельзя вывести, но можно превратить в настоящие деньги, если пропустить через ставки 40 раз. Вейджер в казино Вулкан Гранд можно отработать только на классических слотах. Рулетка, карты и ставки на спорт в этом розыгрыше не участвуют.

Бездеп нужно активировать. Это можно сделать после регистрации в течение недели или предварительно. Воспользоваться суммой на счету нужно в течение трех месяцев. Если подарок не принес реальной прибыли, игрок не должен возмещать игорному заведению средства.





Как играть бесплатно после пополнения счета

Демовариант игр остается доступным в казино Вулкан Гранд постоянно. Он позволяет без вложений попробовать новые симуляторы или проверить свои навыки на слотах, которые требуют умения играть — в картах, рулетке.

Чтобы запустить игровой автомат в казино Вулкан Гранд бесплатно, нужно выйти в лобби — нажать на логотип азартного клуба. Затем остается выбрать на иконке надпись «Демо» и откроется интерфейс бесплатной игры.



